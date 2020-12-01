蘇震清今天揚言獄中絕食 法官後天提他開羈押訊問庭

立委蘇震清在SOGO案中涉賄2580萬元被台北地院裁定羈押禁見，蘇喊冤，揚言獄中絕食。蘇今年9月21日被依貪汙職務收賄罪起訴、9月22日被羈押，審理中第一次押期到本月21日為止，台北地院訂本周四提解蘇召開訊問庭，決定蘇是否繼續羈押。

同一庭，法官另提解同案在押被告蘇震清的國會辦公室主任余學洋、立委廖國棟開庭；余學洋被控收賄124萬元、廖國棟被控收賄790萬元，余、廖迄今都做無罪答辯。

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，今年9月起訴12名被告，目前仍有立委陳超明、陳超明的國會辦公室主任梁文一、蘇震清、余學洋、廖國棟等人在押。

合議庭分案之初，即決定優先審理有關陳超明、梁文一涉賄案情，上周五已進入審理程序，傳喚準公平交易委員會主委李鎂等人作證讓檢、辯交互詰問，陳超明與梁文一的審理進度，比蘇震清、廖國棟為快。