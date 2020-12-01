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蘇震清今天揚言獄中絕食 法官後天提他開羈押訊問庭

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委蘇震清SOGO案中涉賄2580萬元被台北地院裁定羈押禁見，蘇喊冤，揚言獄中絕食。蘇今年9月21日被依貪汙職務收賄罪起訴、9月22日被羈押，審理中第一次押期到本月21日為止，台北地院訂本周四提解蘇召開訊問庭，決定蘇是否繼續羈押。

同一庭，法官另提解同案在押被告蘇震清的國會辦公室主任余學洋、立委廖國棟開庭；余學洋被控收賄124萬元、廖國棟被控收賄790萬元，余、廖迄今都做無罪答辯。

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，今年9月起訴12名被告，目前仍有立委陳超明、陳超明的國會辦公室主任梁文一、蘇震清、余學洋、廖國棟等人在押。

合議庭分案之初，即決定優先審理有關陳超明、梁文一涉賄案情，上周五已進入審理程序，傳喚準公平交易委員會主委李鎂等人作證讓檢、辯交互詰問，陳超明與梁文一的審理進度，比蘇震清、廖國棟為快。

台北地院本周三上、下午還要傳喚2名行賄「白手套」即統領百貨總經理翁華利、是知公關公司總經理郭克銘作證，本周五再傳喚行賄人太流公司前董事長李恆隆作證，均為調查陳超明、梁文一有關案情，接著即審查陳超明、梁文一是否還有羈押必要。

蘇震清。圖／聯合報系資料照片
蘇震清。圖／聯合報系資料照片

廖國棟 蘇震清 SOGO 李恆隆

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