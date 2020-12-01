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為撥款挹注營運中台灣影視基地 中影告黨產會敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須依法申請動支撥款，但原處分附款要求中影八德動用專戶款項也須申報，中影不服提告，台北高等行政法院日前判中影敗訴，可上訴。

全國最大片廠「中台灣影視基地」在去年7月底啟用，台中市政府委託中影八德公司經營。中影八德的母公司中影，曾承諾挹注2億元營運資金。中影被認定為國民黨附隨組織，為使資金到位，礙於現實考量向黨產會申請許可後，向彰化銀行辦理信用貸款。

彰銀動撥、匯款給予中影八德公司，中影也向黨產會報備。黨產會作出原處分准許借貸、動撥，但附款為「中影八德請於每月10日提供專款帳戶上月存款往來明細備查；並於本專款實際支出前來函申請，獲黨產會函復許可後始得動支。」

中影不服申請復查，黨產會去年10月8日駁回。中影提起撤銷訴訟，主張中影八德並非國民黨附隨組織，原處分等同於把中影八德推定為附隨組織，且這筆借貸是中影依自身信用取得的無擔保貸款，並非「不當黨產」，不須經黨產會事前許可，原處分已違法。

法院認為，確保中影所貸得款項，確實轉貸予中影八德，並由該子公司支用於開發案，避免遭人為侵吞或挪用，致變相掏空中影被推定為不當取得財產，則原處分所附加要求，確能達到黨產會許可原告貸款處分目的。

且該負擔附加亦非出於無關聯性考量，黨產會於裁量許可後附加負擔處分，於法自屬無違。中影八德為中影完全控制公司，無論本於控制、從屬關係，抑或中影將款項貸與中影八德契約關係上，中影要求中影八德動支款項前須經由中影向黨產會申請許可。

並提供其帳戶存款往來明細等，均屬可行，原處分所課加的負擔，應不至於難以期待原告切實履行。至中影另稱中影八德執行開發案，必須受到台中市政府及相關政府機關監督與查核，並受相關法令規制，中影八德無法將貸款挪為他用、脫產等語。

但主管機關對於開發案監督、查核目的，與黨產會課加附款目的不同，不能逕以主管機關監督查核足以替代中影八德的功能，而認無附加負擔必要，至綿密法律規範，尤不足以擔保違法情事發生，不採信中影主張。

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，黨產會要求中影八德動用專戶款項也須申報，中影提告，台北高等行政法院判中影敗訴。圖／本報資料照。
中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，黨產會要求中影八德動用專戶款項也須申報，中影提告，台北高等行政法院判中影敗訴。圖／本報資料照。

中影 黨產會 國民黨

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