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女大學生上次約砲落跑 這次徵求包養尿遁被訴
21歲的陳姓女大學生去年與張男相約嘿咻，代價是1萬2000元，拿到錢後即漏跑，被判處拘役30日；陳女今年又在網路徵求包養，楊男信以為真，談定每月包養費3萬元，這次也是一樣，陳女拿到3萬元後，藉上廁所後離去，後來楊又見陳女貼文包養，楊隱瞞身分赴約，強行取走陳女皮包， 雙方互控，台中地檢署依詐欺罪嫌起訴陳女，另依強制罪嫌起訴楊男。
去年9月7日晚間，陳姓女大學生（21歲）在交友網站(包養網) 認識張男，2人相約以新台幣1萬2000元代價，去年9 月8 日晚間，在台中市區見面約會及發生性行為。
同日深夜，陳女在中市某全家超商前，站在張男所駕駛自用小客車駕駛座外，向張表示要拿到錢才要上車，從駕駛座車窗交付1萬2000元予張，張拿到1萬2000元後，繞過車前走至副駕駛座，假意要上車並打開副駕駛座車門後，旋即往後逃跑，張始知受騙並報警處理。法官依詐欺罪將他判處拘役30日，緩刑2年確定。
起訴書指出，陳女又再犯下類似案，今年6月底，在交友網站「甜心花園網」認識楊男，與楊談定每月包養費用3萬元，楊不疑有她，即於7月7日中午，在南屯區某便利商店，交付3萬給陳女，2人步行至燒烤店用餐。陳女藉上廁所為由離去，經楊多次聯絡，陳女皆未理會，楊始知受騙。
楊於7月15日，發現陳女疑似以其他帳號在交友網站貼文徵求包養，遂隱瞞身分與陳女聯絡，相約同日下午在咖啡店見面，2人碰面後，楊男不滿陳女詐取財物，要求陳女提出手機供他檢視，陳女不從，楊強行取走陳皮包，內有手機及4000元等物。經雙方互控。
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