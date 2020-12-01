桃園少輔院又爆管教問題 2學生不服管教攻擊管理員

法務部矯正署桃園少年輔育院誠正中學桃園分校高一周姓、呂姓學生，上月28日下午疑因不服管理員生活管教規勸，趁該管理員開放學生衣服水晾衣、打開舍房時，出手機攻擊該管理員，致頭部挫傷，少輔院今天上午表示，校方檢具管理員傷單及相關資料，近日將2人依規定送少年法庭處理，希望重視矯正感化教育。

桃園少輔院誠正中學桃園分校收容15到21歲少年、成年因案感化教育學生，繼今年7月間發生學生霸凌事件、10月間發生學生不滿熄燈管教暴動事件，上月28日下午5時許，又發生學生攻擊管理員事件，引起矯正機關重視。

誠正中學桃園分校調查，當天下午近5時許，周姓、呂姓學生疑因違反生活規範，管理員管教規勸，引起2學生不滿，在開放學生衣服脫水晾衣時間，管理員打開舍房後，2人趁機攻擊該管理員頭部，2人隨即被壓制管理，該管理員頭部挫傷驗傷，院方將依法規定將2學生送少年法庭處理。