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桃園少輔院又爆管教問題 2學生不服管教攻擊管理員

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

法務部矯正署桃園少年輔育院誠正中學桃園分校高一周姓、呂姓學生，上月28日下午疑因不服管理員生活管教規勸，趁該管理員開放學生衣服水晾衣、打開舍房時，出手機攻擊該管理員，致頭部挫傷，少輔院今天上午表示，校方檢具管理員傷單及相關資料，近日將2人依規定送少年法庭處理，希望重視矯正感化教育。

桃園少輔院誠正中學桃園分校收容15到21歲少年、成年因案感化教育學生，繼今年7月間發生學生霸凌事件、10月間發生學生不滿熄燈管教暴動事件，上月28日下午5時許，又發生學生攻擊管理員事件，引起矯正機關重視。

誠正中學桃園分校調查，當天下午近5時許，周姓、呂姓學生疑因違反生活規範，管理員管教規勸，引起2學生不滿，在開放學生衣服脫水晾衣時間，管理員打開舍房後，2人趁機攻擊該管理員頭部，2人隨即被壓制管理，該管理員頭部挫傷驗傷，院方將依法規定將2學生送少年法庭處理。

該分校表示，該院收容15到21歲的少年、成年學生感化教育，管理員負責生活規範，導師、訓導員負責感化教育，輔導學生步入正軌，之前發生多起學生辱罵、攻擊教職人員事件，校方依規定函法處理尚無下文，希望司法相關單位協助發揮矯正學生感化教育。

矯正署桃園少年輔育院誠正中學桃園分校最近再發生2名高一學生不服管教規勸，出手攻擊管理員頭部受傷事件 。記者曾增勳／攝影
矯正署桃園少年輔育院誠正中學桃園分校最近再發生2名高一學生不服管教規勸，出手攻擊管理員頭部受傷事件 。記者曾增勳／攝影

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