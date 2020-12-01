扮長榮航空副理騙應徵者 她為圓空姐夢被迫口交還被嫌

房仲員萬彭心在求職網站發現有女子想應徵航空地勤職缺，冒充長榮航空副理打電話聯絡，要求她只穿內衣褲視訊自介，再邀約見面、逼她在車上幫忙口交，萬還自誇性器「很乾淨」。台北地院依強制性交罪判萬4年徒刑，彭上訴高等法院遭駁，他再上訴最高法院，最高院維持二審見解，駁回定讞。

民事部分，一審原判萬賠償80萬元，但高院衡量案發時雙方收入、財產等狀況，認為被害人可請求的精神慰撫金50萬才恰當，「超過就無理由」，今年4月改判只須賠償50萬元確定。

2017年1月6日凌晨1時，萬彭心撥打電話聯絡被害人，自稱是長榮航空人事主管，保證被害人可以錄取。萬先要對方透過視訊自我介紹，又佯稱長榮的設計師要做「內衣調查」，要看看應徵者的內衣褲；萬還強調自己是同性戀，請被害人放心。

被害人擔心拒絕將影響去長榮上班的機會，便照萬的指示穿著內衣褲在電腦螢幕前供萬觀覽。

萬彭心接著說，他要從桃園機場開車到台北市，欲直接將履歷表交給被害人填寫。兩人碰面，萬請被害人上車，途中萬說自己跟很多員工、空服員做愛，接著逼女子含他性器官，還說「很乾淨」。萬到後座脫下褲子自慰，他要求女子舔他乳頭，女子不敢違逆；萬逼她口交，她擔心若拒絕可能失身，只能屈從、用牙齒輕咬。萬不滿意命女子停止，自己手淫後再將她載回上車地點。

被害人脫身後，向台北市警中山分局報案，檢察官依強制性交罪起訴萬，被害人也向法院提侵權損害賠償訴訟，要求萬賠300萬元。