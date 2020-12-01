「恆述法師」欠債高利貸4千萬元 按鈴申告女信徒涉詐欺

巨星「小哥」費玉清、張菲胞姊「恆述法師」（費貞綾）外傳欠債4000萬元高利貸，消失半年後復出。恆述法師今現身還原欠債始末，她替江姓女信徒借款500萬元，利上滾利，害她被地下錢莊追債，親赴台北地檢署按鈴申告江女涉詐欺罪。

恆述法師因為幫江姓女子向錢莊貸款，江女雖然開出巨額本票，事後卻不理睬，導致連本帶利積欠達4000萬元，並引發恆述法師與手足間親情崩裂。

後因善心人士出手解決，法師財務問題才得以緩解。法師為江女緊急疏困，她卻背信忘義，且至今始終沒有正面回應。法師與律師商議下決定正式對江女提告，以正視聽。

恆述法師今說，「因為江女說她公公往生，可以繼承一筆將近30億元的土地。她老公是大房可以分到兩份，將近7、8億元左右，所以江女開了7800萬元的本票，向我周轉土地稅金等款項。因為江女曾經在我開播電視到場大力支持。」

「所以，我就以滴水之恩，必當湧泉以報的心態幫她。地下錢莊是她走投無路的情況之下，我拿自己500萬元的客票請我的弟子幫她找地下錢莊，可以說我是擔保人，也可以說我為了她去借地下錢莊。」