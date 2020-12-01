持槍強盜還自行寫借據 法官「不信這一套」從重判刑

台中市民曾姓男子去年前往豐原區一家電子遊藝場，向楊姓女店員要求借款新台幣5000元，楊女表示要請示店長，曾持槍指著楊女，並拉滑套，楊女遭脅迫將書寫曾男借款的紙條，交由曾簽名後，交付5000元給曾，經警逮獲曾，他否認強盜辯稱是借款，法官不採信，依強盜罪將他判刑5年6月。

判決書指出，曾男（33歲）因需款孔急，去年11月24日深夜，騎重型機車前往中市豐原區強育電子遊戲場，先入內與楊姓女店員攀談，待該處無其他人在場，並見楊女在櫃台整理抽屜內現金，即要求楊女拿出5000元。

楊女表示要打電話給店長，曾隨即拿出玩具手槍指向楊女，喝斥楊女不得打電話給店長及報警，並拉玩具手槍滑套示意將手槍上膛，楊因遭曾脅迫，恐對自己人身安全有所危害，達不能抗拒程度，只能聽從曾指示，將書寫曾借款5000元的紙條交由曾簽名，並將5000元交付曾。

曾男強盜得手後，隨即騎機車離去。為警據報，循線於同月25日下午，在中市豐原區圓環東路查獲曾，並查扣部分贓款1500元。

曾男坦承拿出玩具手槍並拉滑套後，自被害人楊女處取得5000元並書立借據之事實，但他否認強盜犯行，辯稱「我是要向被害人借5000元，楊女說要打電話給店長，我怕被拒絕，所以跟被害人說不要打好不好，我沒有拿槍指著被害人，不可以打電話給店長，是我自己主動要寫借據給被害人，只是恐嚇取財」。

被害人楊女證稱「當日他到電子遊戲場，一開始與我閒聊關於遊戲機台的玩法，後來他向我詢問並要求借款5000元，且拿出疑似武器的東西要求我，我不敢拒絕，對方並在事後以白紙手寫一張借據交給我，聲稱隔日下午會歸還款項」。