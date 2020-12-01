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討祖產不成暗夜持拔釘器痛毆母 逆子：給母一個教訓
台北市詹姓男子疑似因索討房產過戶不成，今年10月間凌晨涉嫌持大型拔釘器，痛打高齡7旬母親，再打胞弟成傷。警方依家暴殺人未遂、傷害罪嫌移送偵辦。台北地檢署內勤檢察官複訊後，向法院聲請羈押獲准，今依法將他起訴。
檢警調查，10月2日凌晨1時許，詹男跑到八德路四段7旬母親住處，向母親討錢、要求將市價約2000萬元的房產過戶不成，竟持拔釘器狂毆母親頭部，與母親同住的弟弟從睡夢中驚醒，也遭詹男毆打攻擊。
弟弟及時逃出屋外大喊「救命」、鄰居趕緊報警，警消到場破門進入屋內，將他壓制逮捕。檢警查出，70歲詹母是饒河夜市的包租婆，丈夫過世後，擁有數間公寓對外出租。
據透露，詹母育有2子1女，大兒子住在信義區，平日與小兒子同住在八德路上的透天厝。但大兒子時常回家討錢，甚至要求母親將房產過戶，屢傳出爭產糾紛。
據了解，庭訊時詹男否認具有殺人犯意，表示僅要給母親一個教訓。檢方認為，詹男攻擊母親頭部，今依殺人未遂罪將他起訴。至於攻擊弟弟部分，則依傷害罪起訴。
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