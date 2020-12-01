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丁小芹詐欺判刑確定 悄悄現身新北檢報到

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

藝人丁小芹被控販賣假名牌包又不出貨，被消費者一狀告上法院，經法院審理，被依加重詐欺取財罪判刑2年6月定讞，新北地檢署通知她上月25日到案執行，她今天上午悄悄現身完成報到。

丁小芹從2015年8月起，在旋轉拍賣、蝦皮拍賣販賣多款名牌手提包、鞋子，以及衣服、導入儀、化妝箱、修容盤等商品，事後陸續被被12名買家聯合控訴賣假貨和不出貨。

丁小芹在名牌精品商品訊息還打出「9成新、保卡、保證書、紙袋全齊」等訊息，有3名買家分別以7500元至4萬元金額購買後，懷疑是假貨，自行送原廠鑑定，確認是仿冒品，要求丁小芹退款；另有9名買家花了800多元到3萬多元購買全新的化妝品、衣服等物品後，卻收到的已使用過的二手貨，甚至匯款卻沒收到商品。

一審時，丁小芹辯稱拍賣帳號借給友人「Natasha」使用，不清楚買賣情形，被新北地院痛批價值觀嚴重偏差，依加重詐欺罪重判3年6個月。二審時，她才改口「非常懊悔，知道錯了」等語，也召開記者會公開道歉，希望能減輕罪刑，但還是被智慧財產法院判刑2年6月，全案上訴最高法院被駁後定讞。

25日稱身體不適請假遭駁 險淪通緝犯

【中央社／新北1日電】

藝人丁小芹原應於11月25日入監服刑，請假遭駁回後，檢方發拘票拘提；丁小芹的親友和新北檢聯繫，預計今天向新北地檢署報到執行。檢方今天表示，丁小芹已於上午10時報到。

藝人丁小芹在網路賣假名牌包及收款不出貨，遭判刑2年6個月定讞。丁小芹本應於11月25日上午10時報到發監執行，卻稱身體不適未到；新北地檢駁回丁小芹請假聲請，26日簽發拘票，若拘提無著就通緝。

據悉，丁小芹的親人有致電新北檢，約好將於12月1日自行前往新北地檢署報到執行。

丁小芹涉嫌在民國104、105年間，於拍賣平台販售宣稱附有正品保證書的名牌精品，但不少買家控訴收到假貨、二手貨，甚至付款後沒收到貨。新北地檢署依詐欺、違反商標法等罪嫌將丁小芹起訴。

一審新北地方法院開庭時，丁小芹否認犯罪，法官重判3年6月。二審由智慧財產法院審理，丁小芹坦承犯行，自稱家境困難，還得打工扶養父母，希望法院給予緩刑。

二審法官考量，丁小芹已知悔悟，積極與被害人洽談和解、賠償，且需獨力負擔家計，因此予以減刑，13次犯行分別處以7到9月不等徒刑，均不得易科罰金，合併執行有期徒刑2年6月，且因丁小芹不符緩刑要件，不予緩刑。

案經最高法院日前駁回丁小芹的上訴，須入監服刑，全案定讞。

丁小芹上午低調現身新北地方檢察署，但未依一般程序先到執行科報到，而是由偵查大樓進入；檢方表示，由於丁小芹為公眾人物，執行科為開放空間，為避免影響其他受刑人，特殊案件多採此管道。

藝人丁小芹今天上午悄悄現身新北地檢署完成報到。記者陳俊智／攝影
藝人丁小芹今天上午悄悄現身新北地檢署完成報到。記者陳俊智／攝影
藝人丁小芹。本報資料照片
藝人丁小芹。本報資料照片

新北 詐欺

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