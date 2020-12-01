台東單身熟女 險遭冒用香港華航飛行教官的男子詐騙

台東60歲單身林姓婦人透過網路結識佯稱香港華航機師的男子Kelly，並要求張婦匯款新台幣8萬5千元後，就能領到卡關的百萬美金禮物，林婦不疑有他，日前到銀行領完錢準備匯款時，行員察覺有異，通報員警。幸經苦勸，林婦才恍然大悟，成功阻止一場詐騙。

保七總隊表示，詐騙集團盜用網路照片，偽裝成香港華航機師，自稱是專門訓練華航機師的飛行教官，藉以吸引張婦人，在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得信任後，因為深愛著婦人，所以從國外寄了一個禮物，價值百萬美金，要給婦人當見面禮。

詐騙集團盜還分飾2角，一邊假扮機師，一邊假貨運公司人員，拜託林婦先匯款8萬5千元，就可以把卡在海關價值百萬美金的見面禮放行，到時候林婦就能收到。