台東單身熟女 險遭冒用香港華航飛行教官的男子詐騙
台東60歲單身林姓婦人透過網路結識佯稱香港華航機師的男子Kelly，並要求張婦匯款新台幣8萬5千元後，就能領到卡關的百萬美金禮物，林婦不疑有他，日前到銀行領完錢準備匯款時，行員察覺有異，通報員警。幸經苦勸，林婦才恍然大悟，成功阻止一場詐騙。
保七總隊表示，詐騙集團盜用網路照片，偽裝成香港華航機師，自稱是專門訓練華航機師的飛行教官，藉以吸引張婦人，在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得信任後，因為深愛著婦人，所以從國外寄了一個禮物，價值百萬美金，要給婦人當見面禮。
詐騙集團盜還分飾2角，一邊假扮機師，一邊假貨運公司人員，拜託林婦先匯款8萬5千元，就可以把卡在海關價值百萬美金的見面禮放行，到時候林婦就能收到。
林婦不疑有他，就到銀行先把錢領出來，準備填單匯款時，因不斷低頭滑手機，引起行員注意，並通報派駐台銀的保七員警關心瞭解。員警和銀行行員見林婦要匯錢，從旁不斷勸說，這是詐騙技倆，千萬別上當，林婦才恍然大悟這是一場詐騙，十分感謝保七員警與台銀人員的即時攔阻，守住辛苦錢。
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