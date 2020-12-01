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建材行員工帶空氣槍上門討薪水 恐嚇雇主吃官司
郭姓建材行員工因為和雇主有勞資糾紛，心生不滿，被控於今年7月間， 涉嫌攜帶具殺傷力空氣槍前往建材行索討薪水，令雇主心生畏懼，報警法辦起訴，台南地院依郭觸犯非法持有非制式空氣槍罪，判刑1年8月，併科罰金新2萬元。郭又犯恐嚇危害安全罪，判處徒刑3月，得易科罰金，兩罪都緩刑5年。
判決說，郭明知具有殺傷力的空氣槍不可以持有，仍在2012年間，持具有殺傷力的空氣槍1枝。今年7月3日，郭因為和雇主有勞資糾紛而心生不滿，當天上午7點20分左右，攜帶空氣槍前往位於台南市工作地點，向雇主索討薪水，使雇主感覺生命安全受到威脅，報警法辦起訴。
法官認為，具有殺傷力的空氣槍，雖然不像火藥擊發手槍一樣危險，仍然對於社會安全以及他人生命、健康造成一定程度的負面風險。郭動不動就拿槍向雇主索討薪水，是一種莽撞而且對雇主威脅性很高的行為。郭犯後坦承犯行，頗有悔意，.經過調解，已經獲得雇主原諒，並請求法院給予從輕量刑或緩刑。
法官認為，持有空氣槍及恐嚇危害安全罪兩部分，全都宣告緩刑，是適當的。另外為了確保郭不會再次犯罪，決定宣告最長的緩刑期間5年，希望郭能珍惜這次的機會，不再因為一時衝動而犯罪。
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