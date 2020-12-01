藍天副主席罵國民黨青年團「雜碎」 辯美國名菜仍罰5千

國民黨在總統大選中落敗，青年團到黨部大門前舉辦「野生政發會：誰當黨主席」活動，藍天行動聯盟副主席錢達卻在現場辱罵王姓工作人員「雜碎」，王向台北市警中山分局報案，台北地檢署依公然侮罪起訴。台北地院判錢達5000元罰金，錢上訴，辯稱「雜碎」是道美國名菜，沒有辱罵之意；高等法院認為不能亂罵人，駁回定讞。

王姓男子表示，2月5日早上11點多，他在黨部前參加「野生政發會」活動，並擔任工作人員，錢達在下午3點時多次罵他「雜碎」，貶抑他的人格和社會評價。

錢達不否認有說出「雜碎」一詞，但辯稱他們是藍天行動聯盟，而對方是國民黨青年團，當天是不約而同去抗議，發生爭執。錢指是青年團先罵他們，非無緣於故罵人，還說對方「刻意蒐證」；他說「雜碎」是美國馳名的菜餚，這個詞並無貶意，他是想形容王姓男子「思想雜亂破碎」。錢還反控當天是王先罵他「馬列子孫」、「中國共產黨」。

因錢達在偵查、一審和高院準備程序都坦承口出「雜碎」，加上王的指述、現場錄影畫面為證，高院認定確實有這件事。

從現場錄影畫面來看，錢達手指著王辱罵「雜碎」，王上前理論後，雙方口角，警方將兩人架開後，錢仍不斷罵「雜碎」，高院認為這一詞明顯有針對性和攻擊性，顯非善意。高院認為，錢達是個碩士，智識正常，對「雜碎」詞彙的理解能力和一般成年人無異，不可能不知道這是罵人的惡語。

高院還指出，案發現場根本沒有餐廳或是用餐的環境，「雜碎」一詞無法與餐點名稱連結，要說錢講的「雜碎」是菜名，無從採信。高院也表示，就算是由對方先挑起，也不能隨便以輕蔑、粗鄙的文字詆毀，否則等於是鼓勵任何人都可以在訴訟案件未經法院判決確定前恣意辱罵。