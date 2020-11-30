不堪鄰居噪音！男用「震樓神器」報復反遭控妨害自由 5萬交保

新北市徐姓男子自製「震樓神器」報復鄰居製造噪音，卻造成其他鄰居集體被打擾而控告。警方昨天拘提到案，依妨害自由罪嫌移送新北地檢署複訊後，檢方諭令以新台幣5萬元交保。

新北市永和警分局今天表示，住永和區民權路某社區大樓的57歲徐姓男子，從民國108年起長期遭受到鄰居樓板牆面噪音困擾，彼此嫌隙而不睦。

徐姓男子採取報復行動，在深夜或不定時在自家以震樓機器震動，或以開啟馬達方式，連續敲擊住宅樓板牆面，製造震動或擾人噪音，妨害民眾睡眠及居住的安寧。

鄰居們不堪長期噪音干擾，集體向檢方提妨害自由告訴。永和警分局日前接獲新北地檢署核發拘票，持續蒐證後，昨天下午前往徐姓男子住處將他拘提到案，並起出相關震樓工具等證物。

這些證物包括震樓工具3組、震樓馬達1組、定時器3個、定時插座1個、固定座1個，及定時設定時間表等證物。

徐姓被告在警方詢問時表示，主要是樓上住戶長期製造聲響，並與鄰居長期相處不睦，自行製作震樓工具發出聲響報復。

警方傳11名告訴人製作筆錄，訊後以徐男基於妨害他人權利行使之強制犯意，依妨害自由罪嫌移送檢方。新北地檢署複訊後諭令徐男以新台幣5萬元交保。