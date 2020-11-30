「不斷殺公務員」男涉恐嚇公眾判無罪 擅拍宣判PO網將受罰
男子李明彥被控在臉書貼文「不斷殺...公務員」等語，涉恐嚇公眾罪，高院今天判無罪確定；他在宣判時未經審判長許可錄影並把影片放上臉書。高院說，經蒐證移由地方法院裁罰。
李明彥曾持鋼筋攻擊時任台北市勞動局長（現任立法委員）賴香伶，吃上傷害罪官司，這次則因為他於去年9月間在臉書以公開留言方式貼文「北檢、檢察官縱放北捷和榮總弊案，包庇賴香伶吃案勾結侵吞勞工上億元-要逼迫受害勞工展開階級殺戮，不斷殺犯罪公務員」等語，遭檢方以恐嚇公眾罪嫌起訴。
一審士林地方法院判李明彥無罪，案經檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，仍判他無罪，全案確定。
二審高院指出，臉書上的文字內容，應是李明彥對於檢察官及賴香伶不滿的個人主張，雖然使用偏激、極端的文字，目的在表達立場，並試圖吸引社會注意勞工議題，難認他有何恐嚇公眾的主觀犯意，因與刑法恐嚇公眾罪的要件不符，因此仍判無罪。
高院指出，李明彥於宣判時，未經審判長許可，自行錄影，並將影片放上臉書；高院傍晚發出聲明指出，他的行為已違反法院組織法規定，可處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，本件將於蒐證後，移送李明彥住居地的地方法院裁罰。
高院呼籲到法院進行訴訟程序的民眾，未經審判長許可，不得自行錄音、錄影，也不得散布取得的錄音、錄音內容，或為公開播送，以免觸法。
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