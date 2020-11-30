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遭觀光局命全區勒令停業 八仙提告敗訴確定

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

八仙樂園內舉辦的「Color Play Asia-彩色派對」發生意外，交通部觀光局勒令停業直到調查釐清及改善缺失為止。八仙不服提告，台北高等行政法院更一審認定八仙不合格情事重大，全面停業合乎比例原則，判敗訴，案經上訴，最高行政法院今駁回確定。

八仙樂園公司和瑞博公司簽場地租借約，約定把八仙園區後方的六、七、八區域（即原本的「快樂大堡礁」、「豔陽邁阿密」、「歡樂海岸」）出租給瑞博並把水池抽乾，舉辦「彩色派對」。

2015年6月27日園區內發生爆炸事故，造成499人受害，含死亡者15人，受傷者共484人。事後，八仙遭觀光局依違反觀光條例，未經核准分割出租觀光遊樂設施為由，勒令停業並裁罰5萬元。

八仙樂園育樂公司提告，一審認為觀光局命令無限期停止「整個八仙海岸園區」全部營業，顯然逾越實現目的必要程度，讓八仙財產權、營業權遭受嚴重損害，有違比例原則，2017年3月1日撤銷停業處分與訴願關於此部分的決定，至於5萬元罰鍰則維持確定。

觀光局上訴，最高行認為原審調查不備， 2018年3月15日廢棄原判決，發回北高行重新調查，另為適法裁判。更一審認為，原處分採取發展觀光條例規制手段，命八仙立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止，合於必要性及相當性，於法無違，更一審於2018年12月20日判敗訴。

八仙上訴，最高行認為，觀光局在案發後施以檢查結果不合規定，構成情節重大，命為全區停止營業處分，其目的正當、手段適合且必要，而為保障大眾生命權、身體安全權等公共利益，所欲保護公益顯然優於八仙因停業所受損害營業權、財產權，於法並無違誤。

合議庭認為，觀光局命實際經營全區停止營業處分，並無違反比例原則。關於處分書主旨所載「至所有調查釐清及缺失改善為止」內容及範圍，結合該處分書所載違反事實觀之，並非未定期限。

原處分關於停止營業部分所示停業期間，有司法審查可能性，並客觀上為受處分人所得明瞭及預見。八仙上訴指摘本件停業處分不符行政程序法所示法定程式，並就該處分關於期限違反明確性的爭執，並不足採，今駁回上訴確定。

新北市八里區地方人士和民代大多期盼八仙樂園能夠復業。本報資料照片
新北市八里區地方人士和民代大多期盼八仙樂園能夠復業。本報資料照片

八仙樂園 觀光局 派對

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