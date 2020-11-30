遭控不實財報 大同前董座林蔚山護妻：她不負責決策

大同集團旗下中華映管投資中國華映科技時「19項承諾」未揭露，2任前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦共5人依違反證交法申報及公告不實財報罪起訴。台北地院今天開庭，林蔚山否認犯罪，稱沒有隱匿財報、沒有造成華映損害，還稱華映因此淨值增加250億元。

74歲的林蔚山另案掏空大同資產被判刑8年確定，由新北地檢署發監宜蘭監獄執行；發監前，林蔚山聲稱身體不適，獄方安排他在監看診等醫療處遇，近日，因台北地院審理不實財報案，林被借提至台北看守所等待出庭，今天庭畢，又帶回看守所服刑。

林蔚山今天出庭說「我沒有犯罪」，起訴書指的財報不實是錯誤，證據、事實都沒有查清楚，甚至說「我現在關在宜蘭監獄也是錯的」。

林蔚山說，19項承諾是大陸華映幹部洽談的，有人介紹閩東電機等4家面板、模組廠入股75%，19項承諾是大陸證監會所提的要求，再經華映大陸幹部分析、評估決定；林說，他是董事長，但不是財務出身，因認為財會人員分析沒有問題才簽署財報。

林蔚山說，當年他兼華映董事長，林郭文艷是華映董事，林郭文艷沒有負責華映財報的決策，「我雖會和內人討論，但決策由我作主」。

林蔚山說，他沒有刻意隱瞞財報，而是認為19項承諾都可以達成，面板與模組有10%的利潤可以確保，此外，投資案大陸證監會有公告「資訊都是透明的」，如果金管會發現申報有缺失、要求補正，他一定會補正。

林蔚山還說，投資中國華映科技不但沒有造成華映損失，甚至造成更大獲利，投資案換股造成華映淨值增加250億元，投資案另讓華映現金流增加267億元。