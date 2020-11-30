假意購國防部土地 京倫集團總裁夫妻詐閨密3億改重判

京倫集團總裁李俊琳與妻子胡白玫，被控以土地買賣投資款填補財務缺口，侵占胡婦閨蜜李承恩3億餘元，台北地院依背信、詐欺取財、使公務員登載不實罪判李5年6月徒刑，胡婦則被依背信、詐欺取財罪判刑4年10月。李姓夫妻和檢方皆上訴，高等法院改判李5年8月、胡婦5年2月徒刑，沒收3億2010萬犯罪所得。

高院宣判前一星期、本月24日，胡白玫先開了場記者會，宣稱這只是單純民事糾紛，指會鬧到刑事是因李承恩有個「涉嫌洗錢」的把柄在她手上，所以才先發制人。

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高院指出，李俊琳2012年間得知國防部欲出售台北市中正區的土地，透過胡白玫向美籍的李承恩遊說出資購買，因李承恩不具我國籍身分，因此決定由胡婦擔任土地申購和登記名義人。同年4月7日，京倫公司、胡白玫、李承恩和她丈夫共同簽署投資協議書，約定李承恩全額出資4億元，後來因國防部公告轉售價為5億8599萬元，李婦也同意。

2012年4月10日，李承恩將1689萬餘新加坡幣（折合台幣3億9817萬元），分別匯款至李俊琳、胡白玫指定帳戶，但沒想到小南門開發案還沒進行，李俊琳夫妻就陸續把3億8千萬挪來京倫集團旗下公司周轉、侵占。

李俊琳夫妻2015年12月16日以胡白玫名義取得土地後，為避免李承恩發現，把土地設定最高限額抵押權予兆豐票券，同年12月21日以杰昇投資公司為借款人，扣除利息等費用後，實際貸得3億2010萬元，由兆豐票券直接匯予國防部以支應土地讓受價金，造成這塊土地的貸款負擔，也未依約辦理信託登記。28日擅以胡白玫為信託受益人，將土地信託給陽信建築經理公司，損害李承恩利益。

高等法院認為，除李俊琳就使公務員登載不實認罪外，其餘的罪不認，但相關資料齊全，足證李俊琳辯詞不可信。高院認為，李俊琳取得李承恩的匯款，是因他是京倫建設公司負責人及投資協議書的約定，李承恩依約第一次匯款後，隨即遭這對夫妻挪用，犯的是刑法業務侵占罪，但一審用背信罪論處不當。

高院認為，李承恩因胡白玫的「閨蜜之情」而沒發現異狀，後來在實際價購土地時，李俊琳夫妻卻沒以自有資金回補，且為免東窗事發的種種做法，破壞李承恩的期待與信賴。高院認為兩人沒全盤認罪，犯後態度難認良好，後來在二審期間雖達成和解，卻未依約履行和解條件，甚至分文未付，再度毀約，明顯漠視被害人權益。