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丁小芹親友致電新北檢 「12月1日將到案服刑」
藝人丁小芹原應入監服刑，因請假遭駁回，檢方發拘票拘提。丁小芹親友和新北檢聯繫，丁小芹預計12月1日向新北地檢署報到執行。檢方說，拘提與通緝一切依法辦理，沒有評論。
藝人丁小芹在網路賣假名牌包及收款不出貨，遭判刑2年6個月定讞。丁小芹本應於25日上午10時報到發監執行，卻稱身體不適未到；新北地檢駁回丁小芹請假聲請，26日簽發拘票，若拘提無著就通緝。
據悉，丁小芹的親人有致電新北檢，約好將於12月1日自行前往新北地檢署報到執行。
檢方簽發的拘票分別提供給台北市、新北市的警察局，永和警分局說，今天收到拘票，但尚未拘提到案。
檢方今天表示，若受刑人自行報到發監執行最好，拘提與發布通緝一切依照法定程序辦理，對於丁小芹是否自動報到，檢方沒有評論。
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