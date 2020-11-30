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用改名前舊個資再申請1000元國旅補助 女涉偽造文書遭訴

中央社 / 基隆30日電

基隆市楊姓女子為多一次機會申請擴大國旅補助，涉嫌變造身分證，以改名前的姓名和身分證字號，申請擴大國旅新台幣1000元住宿費，基隆地檢署偵查後，依偽造文書罪起訴楊女。

檢警調查，楊女民國102年3月間變更名字，同時從蔡姓改為楊姓，並在105年12月間變更身分證字號。楊女為多一次機會可以申請擴大國旅秋冬旅遊住宿優惠，涉嫌在新北市觀光旅遊局網站，登載改名前的姓名和身分證字號，並上傳變造後的身分證照片，申請1000元住宿費補助。

檢方表示，楊女去年10月6日晚間和友人一同至新北市瑞芳區一間民宿住宿，結帳時以之前變造的資料申請1000元補助，業者向觀旅局申請住宿補助時，觀旅局發現身分證被變造，經向基隆市安樂戶政事務所調閱楊女身分證申辦資料後，報請警方偵辦。

楊女到案後坦承已在102年間更名及上傳國民身分證到網站，但辯稱身分證並無變造，不過，檢方根據戶政事務資料、業者證述等證據，認定楊女涉犯戶籍法、行使變造私文書和詐欺得利罪，建請法院依法從重行使變造私文書論處。

圖為民眾到旅展關注國旅好康優惠。中央社
圖為民眾到旅展關注國旅好康優惠。中央社

身分證 國旅補助 偽造文書

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