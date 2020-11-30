影／智慧監獄啟用！ 收容人可遠距視訊網購生活品

嘉義看守所今天舉辦「智慧監獄」啟用成果發表，收容人可遠端視訊與家人互動，透過購物機選購生活用品；另所內通行設人臉辨識、電梯管制系統，並針對生病收容人提供健康照護手環，是國內首座兼顧人權、科技與管理的示範矯正機關。

嘉義看守所「智慧監獄」系統今天下午啟用，法務部長蔡清祥、次長蔡碧仲、矯正署長黃俊棠，台南高分檢察長張清雲、嘉義地檢署檢察長繆卓然、嘉義縣副縣長吳容輝都到場，戴上智慧手套按下啟動鈕，象徵智慧監獄啟用。

蔡清祥表示，續任法務部長後就提出「科技法務部」想法，嘉義看守所「智慧監獄」系統就是踏出第一步，像其他監所也曾試辦遠距面會，家屬丶收容人滿意度達99%，這次搭配更多元新AI科技智慧系統，未來將依不同需求，將系統建置在各監所中。

嘉義看守所秘書葉長樹表示，「智慧監獄」系統籌備1年，看守所遠距面會系統，家屬申請後可透過手機遠端視訊與收容人溝通互動；所內設置17部購物機，收容人可透過網購合作社販售生活用品，隔日就可收貨。