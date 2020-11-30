10監所教化更生保護人士獲表揚 蔡總統還在府接見

為表彰民間人士、團體參與監所教化、觀護及更生保護的貢獻，法務部長蔡清祥、台灣更生保護會董事長刑泰釗、矯正署長黃俊棠今天陪同參與監所教化及保護事業有功人士、團體前往總統府接受總統蔡英文召見。

法務部2020年度表揚監所教化及保護事業有功人士、團體計10名，獲獎人包括監所教化類的台灣外籍收容人關懷協會楊黃秀媛、佛教慈濟慈善事業基金會彰化分會羅仕淵、蘇森永、羅張玉欄；觀護工作類有楊國欽、劉瑞卿、蔡明珠；更生保護類有張家源、黃文智、戴鳳賢。