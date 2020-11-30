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前立委王育敏女助理被辦公室電線絆倒 立法院要賠343萬

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

國民黨前立委、文傳會主委王育敏助理任欣儀在立法院會議室被地上電源線絆倒，勞動能力減損，向立法院求償440萬元，台北地院認為，立法院未積極維護議場動線流暢致任女受傷，今天判任女可獲賠343萬元。可上訴。

任欣儀主張，司法及法制委員會2017年5月24日在「紅樓」302會議室審查「政務人員退職撫卹條例修正草案」，她將資料送給王育敏，遭電源線絆倒，右手手臂撞擊桌子，造成右臂骨折、右側撓神經受損、右肩關節攣縮，經治療後右上臂、手部仍有無法回復的功能障礙。

任女說，立法院應妥善管理各家媒體攝影器材及記者筆電的電源線鋪設、擺設，卻在通道寬度不足下，放任媒體任意鋪設、擺設電源線，導致她被絆倒受傷，立法院要負賠償責任。

任女說，立法院的過失與她的受傷有因果關係，請求給付醫療費、看護費、交通費、勞動能力減損、慰撫金共440萬餘元。

立法院委任的律師說，任欣儀的僱主是前立委王育敏，不是立法院，當天會議室由召委王育敏主導負責，任女應向王求償，主張立法院不必賠。

法官審理認為，任欣儀確實因被電線絆倒而受傷，立法院設有總務處，負責院內設施管理維護及修繕，卻未維護議場動線，因欠缺管理及維護導致任女受傷，要負賠償責任。

2017年國民黨立委王育敏的一名女助理在桌子間行走時突然跌倒重摔在地，救護人員趕緊將她抬上擔架送往醫院。聯合報系資料照片／記者程宜華攝影
2017年國民黨立委王育敏的一名女助理在桌子間行走時突然跌倒重摔在地，救護人員趕緊將她抬上擔架送往醫院。聯合報系資料照片／記者程宜華攝影

立法院 王育敏

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