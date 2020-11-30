前立委王育敏女助理被辦公室電線絆倒 立法院要賠343萬
國民黨前立委、文傳會主委王育敏助理任欣儀在立法院會議室被地上電源線絆倒，勞動能力減損，向立法院求償440萬元，台北地院認為，立法院未積極維護議場動線流暢致任女受傷，今天判任女可獲賠343萬元。可上訴。
任欣儀主張，司法及法制委員會2017年5月24日在「紅樓」302會議室審查「政務人員退職撫卹條例修正草案」，她將資料送給王育敏，遭電源線絆倒，右手手臂撞擊桌子，造成右臂骨折、右側撓神經受損、右肩關節攣縮，經治療後右上臂、手部仍有無法回復的功能障礙。
任女說，立法院應妥善管理各家媒體攝影器材及記者筆電的電源線鋪設、擺設，卻在通道寬度不足下，放任媒體任意鋪設、擺設電源線，導致她被絆倒受傷，立法院要負賠償責任。
任女說，立法院的過失與她的受傷有因果關係，請求給付醫療費、看護費、交通費、勞動能力減損、慰撫金共440萬餘元。
立法院委任的律師說，任欣儀的僱主是前立委王育敏，不是立法院，當天會議室由召委王育敏主導負責，任女應向王求償，主張立法院不必賠。
法官審理認為，任欣儀確實因被電線絆倒而受傷，立法院設有總務處，負責院內設施管理維護及修繕，卻未維護議場動線，因欠缺管理及維護導致任女受傷，要負賠償責任。
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