稱卓伯源貪汙最嚴重被判刑 彰化市長林世賢考慮上訴

民進黨籍彰化市長林世賢去年11月29日在彰化縣鹿港鎮蔡英文陳秀寶聯合競選總部成立大會上，上台致詞時發表「我們不要忘記，我們歷代縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」，被彰化縣前縣長卓伯源告誹謗，被彰化地方法院判刑2月，可易科罰金。林世賢今天回應表示，他說的這句話是可以「接受公評的」，他會與律師研究後，考慮提起上訴。

林世賢說，卓伯源在彰化縣長任內，家人被起訴、判決，而且縣府官員被依貪瀆罪起訴、判決多件，所謂的「歷代縣長貪汙最嚴重」不是指卓伯源，而是指由他領導的卓伯源團隊，而這些事件，媒體都有報導，眾所周知，是可以接受公評的事。