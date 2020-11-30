兒子無照駕駛釀2死1殘 父母不甘房產遭拍賣作假債權

台中市陳姓少年在2014年間無照駕駛，釀同車乘客2死1殘廢，承保強制險的旺旺友聯公司，賠償死、傷者612萬餘元，保險公司因此向肇事陳姓少年及其父聲請連帶賠償，法院判准後，陳父位於台中北屯房產遭查封，陳父心有不甘，佯裝與妻子有債務關係，簽下一張400萬本票給妻子，讓妻子可以參與強制執行的分配，因而分得260萬元，造成保險公司損失，台中地檢偵結，將陳父、陳母依毀損債權罪嫌起訴。

根據起訴書，陳姓少年在2014年11月20日無照駕駛，開車行經南屯縣草屯鎮國道三號220.3公里處時，擦撞外側護欄，導致車內2名賴姓乘客死亡、蔡姓乘客殘廢，承保強制險的旺旺友聯公司，賠償兩名賴姓死者的父母400萬元，賠償蔡姓傷者殘障給付、醫藥費等費用213萬餘元。

旺旺友聯公司認為車禍的肇事原因與陳姓少年無照駕駛有關，因此向南投地院聲請連帶賠償612萬元，案經法院在2018年5月間判決確定，判陳姓少年與陳父（48歲）需連帶賠償367萬餘萬元。

旺旺友聯以法院判決向台中地院聲請強制執行，法院在2019年3月間，查封陳父位於北屯區東山路一段的房產，陳父因房產遭查封拍賣，心有不甘，因此製造假債權，簽下一張400萬的本票給妻子，佯稱二人有債務關係，陳母（42歲）據此向法院聲請本票裁定後，參與該棟房產的強制執行分配，陳母因而分得260萬餘元、旺旺友聯則分得268萬餘元。