科技男架震樓神器擾鄰被搜索 向法院聲請提審被駁

新北一名從事科技業的徐姓男子因為在住家裝設「震樓神器」製造噪音，吵得社區大樓其他住戶不得安寧，日前被多名鄰居提告妨害自由。警方昨天持拘票和搜索票登門，除了帶徐男回警局作筆錄，也查扣3支震樓神器，全案將依強制罪移送新北地檢署偵辦。

據調查，震樓機器最早源自於大陸，俗稱「震樓神器」，其主要功能是以敲擊、振動方式製造聲響，用鐵桿將其固定在天花板，可將聲響傳遞至樓上空間，干擾鄰居作息。該商品當初開發目的就是製造噪音，用「以暴制暴」方式，報復樓上鄰居所製造的噪音，但後來衍生不少爭議，曾有人因為使用這項機器被依強制罪判刑5月確定，還得鄰居24萬元。

據了解，徐男在住家客廳、房間一共裝設3支「震樓神器」，有2支是定時啟動發出聲響，剩下1支是手動開關；由於機器聲響過大，不僅與徐男樓上、樓下鄰居受影響，其他住戶也都抱怨連連，超過10人提告。

警方昨天持搜索票和拘票前往徐男住處蒐證帶人，但徐男不服，質疑辦案程序有瑕疵，並向法院聲請提審，結果被法院駁回，目前仍在偵訊中。