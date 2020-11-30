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4年收30萬現金及咖啡豆、茶葉 嘉市府專員貪污罪起訴
嘉義市府吳姓專員日前被檢舉，任工務處技士時向廠商索賄30萬元，任專員期間，收受廠商價值20餘萬元咖啡豆、茶葉，案經嘉義地檢丶廉政署檢察官偵查終結，吳及簡姓等4名廠商，依涉違反貪污治罪條例提起公訴，並要求法院對吳從重量刑。
嘉義市政府表示，依公務人員懲戒法吳姓專員已停職，收到起訴書後，將再研議後續處置。
起訴書指出，62歲吳姓男子是嘉義市府工務處前工程科技士，已於107年3月退休，108年1月又受任用為機要專員，負責推動專案列管事務，及綜合性行政機要行業務，並督導建設丶工務及都發處採購招標工作。
廉政署日前接獲檢舉，吳在105、106、108年，透過承辦嘉義市路面整修工程機會，向廠商收受賄款，廠商簡姓男子每次都以牛皮紙袋裝10萬元現金，交付給吳員，共計30萬元，吳並允諾協助公司履約請款、不受刁難。
吳今年任職市府專員期間，2到6月間多次和營造商林姓男子，及某土木技師事務所廖姓經理見面，收受價值20餘萬元的咖啡豆和茶葉，希望吳在職務上給予便利不做刁難。
嘉義地檢署、廉政署檢察官，今年8月指揮幹員到市府及廠商辦公室23處，查扣相關證物，傳喚吳及工務處養護工程科前後任科長、承辦員，及土木工程黃姓業者等共32人訊問，訊後認為吳涉貪汙、收受賄賂犯罪嫌重大有逃亡、勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押獲准，黃姓、簡姓業者等人以2至50萬元交保。
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