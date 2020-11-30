不滿遭譏諷 男子刺死女同事自首二審重判14年

高雄市某間公司郭姓男員工不滿遭張姓女同事嘲笑沒擔當，竟於去年5月間持牛排刀刺死張女後自首。橋頭地院一審依殺人罪判他8年，案經上訴高雄高分院重判14年，可上訴。

高雄高分院法官審理後認為，郭男雖自稱患有焦慮症，是因無法忍受張女長達3到4個月嘲笑譏諷才會犯案。但相關事證顯示郭男對於犯罪動機、過程及脈絡都能夠清楚交代，加上郭男行凶前先備妥牛排刀，行凶後還馬上報案自首，所有舉止都未顯現受精神病影響。

法官審酌郭男和張女先前無重大仇恨，只因曾多次遭張女嘲笑譏諷，就預謀要教訓張女，加上郭男在7秒內持牛排刀狂刺張女多刀致死，手段凶殘。且郭男至今未和張女家屬和解，因此改重判14年，全案可上訴。

判決指出，郭男和張女是同公司員工，平時僅是點頭之交。但因郭男多次遭張女嘲笑生產零件品質不佳，沒有擔當，因而心生不滿，並在去年5月24日下午持牛排刀準備找張女理論。

郭男當天前往張女工作的機台旁，從張女後方以左手搭住她的肩膀理論，過程中由於郭男又遭譏諷，竟憤而持預藏牛排刀在7秒內朝她的胸口、臉部連刺8刀，隨後打電話報案自首，張女事後被送醫急救不治。

郭男到案辯稱，因為張女3、4個月來一直欺負他，「很討厭她的臭嘴」，因此才朝臉頰攻擊、刺嘴巴，也不知道為什麼反而刺到胸口，可能是張女閃躲過程不小心被刺到，應僅構成傷害致死罪。

但法官勘驗現場監視器畫面後發現，郭男搭住張女肩膀控制她的行動，按照一般閃躲動作，也不可能是誤傷胸口，據此不採信郭男說詞。