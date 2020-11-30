前立委辦公室主任涉性侵 二審判3年10月

前立委辦公室主任林姓男子涉嫌於去年4月間性侵1名女子，一審法院依強制性交罪判林男3年10月，經上訴，二審今天駁回上訴，仍判3年10月。可上訴。

檢察官上訴主張，原審判決量刑過輕，並應對被告宣告褫奪公權等語。二審表示，依林男犯罪性質，尚無褫奪公權的必要。

二審表示，原審量刑未逾越法定範圍，且參考 「司法院妨害性自主罪量刑資訊系統」的刑度統計表，違犯刑法強制性交罪案件，平均刑度為有期徒刑 3 年 10月，原審量刑度妥適，並無違法或不當。

判決指出，林男去年4月28日晚間邀請受害女子到服務處聊天，受害女子當晚10時45分到場，與林男及另外4人聚會；翌日凌晨零時許，其他4人離開後，林男要求受害女子留下。

判決表示，林男此時將受害女子拉往服務處放置雜物房間內，再將受害女子推倒在地上擺放的瓦楞紙箱上，強行脫下對方的牛仔褲及內褲，性侵得逞；林男後來下跪向受害女子磕頭道歉，受害女子隨後報警處理。

林男犯後始終否認犯罪，辯稱兩情相悅，甚至辯稱當時適逢選舉期間，懷疑受害女子設局企圖影響選情。法官根據雙方事後反應、相關證人證詞，以及林男事後以LINE傳道歉簡訊等，認定林男犯案，罪證明確。

受害女子在一審審理期間曾表示，「被告惡性重大、不值得原諒」、「他自己是立法院的助理，他是用這樣的方式來做一個不法的行為，我希望法官能夠重判他」。

一審法官審酌林男無悔意等因素，判決林男3年10月徒刑。案經上訴，由二審台灣高等法院受理，今天宣判。