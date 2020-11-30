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涉挪用女富商投資款 經營月子中心夫婦遭判刑

中央社 / 台北30日電

知名月子中心負責人李俊琳、胡白玫夫婦被控與新加坡女富商簽協議，共同出資開發小南門國有地後，涉挪用款項。二審高院今天依業務侵占等罪判夫婦5年8月及5年2月，可上訴。

李姓夫婦經營「英倫產後護理之家」，曾找藝人代言，又有多名女藝人至護理之家坐月子，而聲名大噪。

李姓夫婦及女富商今天均未到庭聆判；二審台灣高等法院今天宣判，審判長指出李姓夫婦共同侵占金額高達新台幣3.2億元，依業務侵占、背信及使公務員登載不實等罪判李俊琳應執行5年8月、胡白玫應執行5年2月，還可上訴。

全案緣於，新加坡女富商提告主張，她與胡白玫認識超過20年，感情不錯，她與李姓夫婦於民國100年間共同簽下投資協議，她出資4億元、李姓夫婦出資4.5億元，雙方各分潤一半，共同開發台北市小南門附近的93坪國有地，但她察覺李姓夫婦疑似挪用款項，投資公司其他事業。

一審法院依業務侵占等罪，分別判李俊琳5年6月、胡白玫4年8月，案經上訴，二審由台灣高等法院受理。

二審開庭期間，李姓夫婦仍否認犯罪，李俊琳並當庭致歉，強調自己自始至終都存著一貫的意念，就是要完成投資協議，讓女富商早日分得利潤，絕非檢方或女富商指控的刻意詐騙，希望法院給予緩刑；胡白玫也強調，沒有欺騙女富商意圖，請求給予緩刑。

由於雙方後來有簽和解契約，審判長當庭建議雙方儘速和解，消弭雙方糾紛，若雙方順利履行和解契約，應儘速通知法院，被告可獲得減刑。

台灣高等法院 新加坡 國有地

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