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高雄女會計侵占公司1百多萬 橋院判2年但緩刑4年

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市某技術維修公司黃姓女會計利用不同帳戶提存差額到自己的私人戶頭，2年期間共侵占1百多萬，遭橋院判有期徒刑15年7個月。記者陳玫伶／攝影
高雄市某技術維修公司黃姓女會計利用不同帳戶提存差額到自己的私人戶頭，2年期間共侵占1百多萬，遭橋院判有期徒刑15年7個月。記者陳玫伶／攝影
高雄某技術維修公司黃姓女會計涉利用不同帳戶提存的差額，將錢轉到自己戶頭，2年期間共侵占1百多萬，公司發現帳目有異，整起事件才曝光，她事後另賠111萬3500元和解。橋頭地院依犯變造私文書罪、業務侵占罪共25罪，總計15年7月徒刑，判應執行2年，宣告緩刑4年，條件為應接受2場法治教育，可上訴。

判決指出，黃女擔任該公司會計人員，負責保管公司營運資金帳戶存摺及製作財務報表等職務，公司規定若需支付客戶款項，須由黃女開立提款單後，從公司第一個帳戶提領金額後存入第二個帳戶以供扣款，黃女2015年9月至2017年8月間，多次利用此機會侵占差額，共計118萬6500元，並為掩蓋犯行，手寫塗改存摺內文字。

審理時，黃女坦承犯行，法院審酌，黃女犯後態度尚可，且除已全數返還提存差額，也與該公司達成和解，承諾另分期給付111萬3500元，又因黃女未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑宣告、目前每月收入約25000元、與配偶及小孩同住、家庭狀況小康等經濟生活狀況，判有期徒刑15年7個月，應執行有期徒刑2年。

法院認為，黃女是因一時失慮犯罪，該公司負責人也到庭表示同意給予黃女附條件緩刑宣告，因此黃女所定應執行刑及宣告刑均暫不執行較為適當，判定緩刑4年，並需參加法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。

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