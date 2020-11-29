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高雄女會計侵占公司1百多萬 橋院判2年但緩刑4年
高雄某技術維修公司黃姓女會計涉利用不同帳戶提存的差額，將錢轉到自己戶頭，2年期間共侵占1百多萬，公司發現帳目有異，整起事件才曝光，她事後另賠111萬3500元和解。橋頭地院依犯變造私文書罪、業務侵占罪共25罪，總計15年7月徒刑，判應執行2年，宣告緩刑4年，條件為應接受2場法治教育，可上訴。
判決指出，黃女擔任該公司會計人員，負責保管公司營運資金帳戶存摺及製作財務報表等職務，公司規定若需支付客戶款項，須由黃女開立提款單後，從公司第一個帳戶提領金額後存入第二個帳戶以供扣款，黃女2015年9月至2017年8月間，多次利用此機會侵占差額，共計118萬6500元，並為掩蓋犯行，手寫塗改存摺內文字。
審理時，黃女坦承犯行，法院審酌，黃女犯後態度尚可，且除已全數返還提存差額，也與該公司達成和解，承諾另分期給付111萬3500元，又因黃女未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑宣告、目前每月收入約25000元、與配偶及小孩同住、家庭狀況小康等經濟生活狀況，判有期徒刑15年7個月，應執行有期徒刑2年。
法院認為，黃女是因一時失慮犯罪，該公司負責人也到庭表示同意給予黃女附條件緩刑宣告，因此黃女所定應執行刑及宣告刑均暫不執行較為適當，判定緩刑4年，並需參加法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。
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