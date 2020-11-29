台南市加強取締酒駕 3天查獲84件

嚴防酒後駕車肇事，台南市警察局本月26日至29日加強取締酒駕3天。記者黃宣翰／翻攝 天氣漸漸轉涼，民眾飲酒頻率勢將增加，台南市警察局針對轄區聯外道路、易酒駕肇事路段加強攔檢稽查，本月26日至29日，共計取締 酒後駕車84件、移送公共危險罪嫌62人。市警察局說，強力執法是讓違規酒駕者受到應有的處罰，積極宣導是為了讓民眾不要有酒後駕車的陋習。

台南市警察局交通大隊統計，今年迄今，台南市因駕駛人有飲酒肇事發生289件，造成339人傷亡，雖較去年同期因飲酒肇事造成傷亡減少19人，但也代表至少有339個家庭會因而受到影響，小則財產損失，大則造成家庭生計問題、因而破碎，酒駕肇事所衍生的社會問題成本是何其的大，警方藉由強勢取締執法來挽救憾事發生，也是警察責無旁貸努力的方向。

警察局詹局長永茂表示，「酒駕零容忍」是本市當前首要目標，為能預防酒後駕車造成交通事故影響民眾身體、財產安全，甚至剝奪受害者生命，警察局持續規劃取締酒駕勤務，並針對易酒駕肇事地點加強巡邏攔査，共同防制酒駕案件發生，確保市民的交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康