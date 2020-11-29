美容師路邊擺攤「五秒取斑」 遭檢舉抓包緩起訴罰3萬

示意圖。圖／本報資料照片 自稱國際美容師的林劉姓女子，涉嫌在北市內湖路一段擺攤，主打「五秒取斑」「無疤點痣」等服務，遭民眾踢爆檢舉，衛生局前往稽查當場抓包使用除斑器替客人除斑，士林地檢署本月偵結，認定違反醫師法，犯後深感悔悟，給予緩起訴處分，並支付公庫3萬元。

檢方指出，美容師在2019年11月4日前至同年12月30日止，在內湖路一段巷子擺攤，掛上「國際美容師在此為您服務」提供「五秒除斑、挽面＋按摩、修眉、無疤點痣」等服務，直接在攤位上擺放除斑儀器，裝上金屬針頭侵入顧客皮膚表層，去除皮膚表層斑點，擅自執行醫療業務並收費。

美容師遭民眾檢舉違法行為，衛生局衛生稽查人員前往攤位，發現美容師剛替顧客除斑，現場還有除斑後沾有血漬的棉片，隨即查扣儀器、針頭等除斑的醫療器材，告發給地檢署偵辦。

美容師事後坦承犯行，沒有醫師資格，也明知除斑器材未經主管機關許可，犯醫師法未取得醫師資格擅自執行醫療業務罪。檢方考量，美容師一時失慮犯罪，犯後深表悔悟，歷經偵查程序應有警惕，行為所生危害非鉅，以緩訴處分，緩起訴期間1年並支付公庫3萬元。