繼承養父遺產後想回歸本姓 法院駁回：若裁准有失公平

黃姓婦人多年前繼承了養父遺產，近年為了照顧父親，想終止收養回歸本姓，但新北地院認為裁准有失公平，二度駁回其請求。示意圖／Ingimage

黃姓婦人40年前因養父膝下無子，答應改姓繼承其香火，28年前也繼承70多萬元遺產，但近年為了方便照顧親生父親，興訟主張養父已死，請求法院終止收養關係，結果二度被駁。全案仍可抗告。

新北地院裁定書指出，黃婦原本姓董，1919年間，她因為姑姑過世、姑丈膝下無子可綿延香火，在父親提議下，答應改姓，改口稱姑丈為「爸爸」，此後一家人也在一起，生活十分融洽。

近幾年，黃婦照顧年邁的親生父親時，因為姓氏不同，身份經常被人質疑，無法代簽手術同意書，再加上近年個人資料保護法規定嚴格，替父親申辦保險或補助屢被擋下，因此想終止收養，回歸本姓。

黃婦向新北地院聲請終止收養關係，去年10月被駁後，因不符結果提起抗告；她主張，當年是父親要求不敢不從，才答應做姑丈的養女。雖然改口叫姑丈為「爸爸」，但一家人仍生活在一起，父親的日常生活和病痛就醫也是由她打理，生活模式從未改變。

黃婦強調，回歸本家並非為了繼承父親財產，父親也口頭說過名下土地以後都留給兒子，女兒無權繼承。此外，她的兒子也跟姑丈一樣姓黃，並未因為她要求回歸本姓而要求一起回歸，仍保留黃家香火，倫理道德上也無侵害姑丈的權利，希望法院裁准。

法院調查，黃婦出養當時已年滿16歲，有辨別事理能力，其既然已經答應被收養，過往生活也都有被善待，顯見其姑丈並非毫無親情付出，自然不能以養父過世作為終止收養的唯一理由。此外，其姑丈在1992年過世時，其也以繼承人身份繼承姑丈名下土地及遺產共73萬餘元，顯見其在姑丈過世後，仍有維持收養關係意思。

法院認為，黃婦還有其他兄弟姐妹可以照顧父親，縱使需要她協助照顧，也可以用委託方式處理，並非終止收養關係才能辦到。此外，黃婦雖然主張自己有個兒子可以延續姑丈黃家香火，但依照法律規定，黃婦與姑丈的收養關係一旦終止，黃婦勢將恢復本姓，其子姓氏也將隨之更變，所以最後認定其主張無理由。