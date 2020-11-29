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交通裁決書可晚3年才送達？ 台中交通裁決處：已改善

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市金姓女子因交通違規遭警方開單告發，但金女拒簽後，台中市交通事件裁決處隔2年才送出裁決書，金女因此獲得撤銷罰單。圖／報系資料照
台中市金姓女子因交通違規遭警方開單告發，但金女拒簽後，台中市交通事件裁決處隔2年才送出裁決書，金女因此獲得撤銷罰單。圖／報系資料照
台中市金姓女子在2年前騎車違規遭警員開單，但她拒簽後，台中市交通事件裁決處今年才送出裁決書，金女不服打行政訴訟，因而獲得台中法院行政訴訟庭撤銷罰單，台中事件裁決處表示，依據行政罰法規定，在3年內裁處仍符合程序，不過未來遇到拒簽案件，將列管加速送出裁決書，以免類似爭議。

據查，台中市交通事件裁決處在今年1至10月就送出40萬餘件的裁決書，但部分都非今年的違規行為，甚至有的寄出裁決書的交通違規行為已接近3年，是否會產生類似金女拒簽後，若產生爭議，又因事過境遷，沒有事證後續可補強，導致違規者因此免罰？

台中市交通事件裁決處長黃士哲解釋，目前因為交通違規的案量大，光去年就有210萬件的交通違規案件，不過裁決處僅有7名人力處理，因此民眾若未在法定期限內繳罰款，裁決處是有可能在違規行為發生後的3年內，才送出裁決書，不過近來因發現，拒簽案件有申訴，或是遭法院撤銷的狀況，因此在最近一個多月，有新的策進作為。

黃士哲說，每個月警員攔查告發的交通違規案件約有6萬多件，但其中只有約100至200人拒簽，而拒簽後又申訴，甚至打行政訴訟而獲得撤銷罰單處分的，僅有金女的案例一件，不過為了避免拒簽告發單後，裁決處又隔太久才送出裁決書，因此已開始列管拒簽的交通違規案件，會依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，在違規人已逾越應到案期限60日之3個月內，送出裁決書。

交通違規 台中市 罰單

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