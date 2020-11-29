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過路口黃燈 客運司機搶快變急煞害乘客慘摔判拘役35日

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆客運劉姓司機駕車急踩煞車，造成連姓乘客跌倒受傷。基隆地院審結，依過失傷害罪處劉拘役35日。記者邱瑞杰／攝影
基隆客運劉姓司機駕車急踩煞車，造成連姓乘客跌倒受傷。基隆地院審結，依過失傷害罪處劉拘役35日。記者邱瑞杰／攝影
基隆客運劉姓司機駕車行經路口，見黃燈亮起仍想通過，沒想到前方機車在停等區停車，因此急踩煞車，造成連姓乘客從中間通道，一路跌跌撞撞往車前衝去，最後撞上前車門附近金屬檔版才停下，身上多處受傷。基隆地院審結，依過失傷害罪處劉拘役35日，如易科罰金3萬5千元。全案可上訴。

判決指出，劉姓司機去年6月6日上午駕駛公車，從新北市瑞芳區金瓜石出發，開往終點基隆火車站，當天上午11點20分左右沿基隆市忠一路往基隆火車站方向行駛，行經孝二路交岔路口前，交通號誌由綠燈轉為黃燈。

黃燈亮起時，劉姓司機駕駛的公車還未抵達路口停止線，前方另有2輛機車與1輛自用小客車。劉因要搶快通過路口，並未減速；前方車輛中，有1輛機車未搶黃燈，停在「機車停等區」，等候號誌變換。劉為免追撞騎士，急踩煞車。

劉姓司機急煞前，連姓乘客見快到站，自後方座位起身往車前移動，當公車急煞時重心不穩，往車頭處踉蹌衝去，先撞上通道菜籃車，再因慣性作用繼續往車前方向跌撞，撞上前車門後方第1個位子前的金屬檔版及直立扶桿才停下。

連姓乘客因劉緊急煞車跌倒，造成左肩、左膝、右脅多處挫傷瘀腫傷害提告。警方偵詢後，將劉依過失傷害罪嫌送辦，基隆地檢署檢察官偵結起訴。

法官指出，劉姓司機駕駛營業大客車，本應遵守交通規則及注意路上車況，以維護車上乘客安全。劉為搶快，見黃燈仍欲穿越路口，結果前方機車煞停，為免追撞前車造成更大傷亡緊急煞車，但導致連姓乘客受傷，應予非難。

法院審理時，劉姓司機尚未與連姓乘客和解，連所受傷害尚未獲得彌補。法官審酌劉並非全然不願賠償，而是雙方就賠償金額認知差距過大，加上考量劉犯後態度、國中肄業、經濟小康及雙方過失比例種種因素，處劉拘役35日，如易科罰金以1千元折算1日。

基隆 公車

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