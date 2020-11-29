違規拒簽隔2年才收到裁決書？ 法官撤銷罰單免繳

台中市金姓女子2年前騎車違規遭警開單告發，金女拒簽後，台中市交通事件裁決處在今年才送裁決書，金女不服打行政訴訟，台中地院行政訴訟庭判撤銷罰單。圖／報系資料照 台中市金姓女子在2018年2月間，騎車經過北區時，疑因紅燈左轉，遭警員攔下告發，金女拒簽告發單，警員依規定將案件函送台中市交通事件裁決處，但金女一直未繳罰款，裁決處遲至今年6月間，才送出裁決書，金女否認違規，訴請台中地院行政訴訟庭撤銷罰單，法官認定，警員沒有其他事證，僅憑自己目擊就告發，也已事隔2年，判撤銷罰單，金女免繳罰款。

根據判決書，金姓女子在2018年2月9日上午11時許，騎車行經北區健行路、榮華街口，因「紅燈左轉」的違規行為，遭第二警分局警員攔下開單告發，但金女自認沒有違規，據簽告發單，警員當面告知到案的處所與時間，完成告發單的合法送達，要金女自行前往繳交罰款。

但金女事後都未去繳交罰款，台中市交通事件裁決處在今年6月間才送出裁決書，並依道交條例規定，認定金女超過到案期限60日以上，裁罰金女2700元，並記違規點數3點。

金女收到裁決書後，向台中地院行政法庭撤銷罰單，金女表示，她沿健行路返家，沿新民商工旁直行返家，無需要走榮華街，且從未收到到案通知，訴請撤銷罰單。

台中地院行政訴訟庭法官審酌，舉發員警雖陳述金女闖紅燈情節，但已歷時超過兩年，期間員警所為相類舉發勤務不知幾凡，當日金女縱然行經該處並遭員警舉發，但號誌變換狀態及金女行駛動向是否確如舉發員警所見聞，尚非無疑，且除了警員證述外，沒有其他監視器影像等跡證，無法讓法院形成違規的心證，因此認定原本裁罰事實有違誤，判撤銷罰單。