女子偷千元烏魚子辯「夢遊」 但這些舉動被法官打臉

台中市陳姓女子在今年1月間在清水區某超市內，將一塊價值千元的烏魚子、乳酪、護唇膏等物品，放入背包內未帳，但仍有其他商品以信用卡結帳，店家發現商品短少後，叫住陳女，檢查背包後發現贓物報警，陳女事後辯稱是「夢遊」否認犯行，台中地院查出，陳女結帳時，清楚報出電話號碼，還將商品裝箱，並開車返家，顯然非夢遊行為，認定涉竊盜罪，判罰5萬定讞。

據判決書，年約40餘歲的陳姓女子，涉嫌在今年1月25日晚間6時許，前往清水區超市偷走烏魚子、乳酪絲、煙燻乾酪、蝦米及護唇膏等物品，放入背包內未結帳，僅用信用卡結帳其他1000餘元的商品，但被店家發現，當場請陳女打開背包後查獲。

陳姓女子否認犯行，因為失眠，所以長期服用悠眠錠、憂必晴錠，當天準備晚餐時，疑將悠眠錠誤當成憂必晴錠服用，而造成夢遊，所以不知道自己有將商品放入背包內而未結帳。

台中地院含詢中國醫藥大學附設醫院，院方回覆，「夢遊症」是一種複雜睡眠行為障礙。其臨床表現皆有輕重狀況，複雜動作如飲食、煮食或開車，病人雖可進行複雜行為，但病人係處在一種意識障礙當中，認知及判斷能力受損，所呈現的語言也常言不及意。

台中地院詢問當時替陳姓女子結帳的店員，店員證稱，陳女有未結帳的商品約1500餘元，但也有結帳的商品約1000元，陳女結帳時，拿出信用卡，因不知自己是否有會員，還報出電話號碼供店員查詢，隨後開車離開返回住處，另外，陳女行竊烏魚子時，還拿著烏魚子觀看。