高雄男7秒刺8刀女同事喪命 非殺人判7年上訴逆轉了

高雄某零件製造公司的郭姓男員工，疑不滿女同事譏笑他生產的零件品質不佳，去年5月涉帶牛排刀進廠房，7秒內狂刺她臉、胸部8刀奪命。一審依傷害致死罪判郭8年，但二審高雄高分院認定，他應知持尖刀刺胸部會致死，加上早已積怨的動機，5天前改依殺人罪判14年，可上訴。

判決指出，郭姓男子（49歲）跟張女皆任職高雄1家零件製造公司，雖僅點頭之交，但郭不滿張女多次嘲笑他生產的零件品質不佳，郭雖否認，張女又再笑他沒有擔當，導致郭心內累積不滿。

郭姓男子決定向張女理論，更打算如果再遭嘲笑，將持刀教訓她，去年5月24日下午2點40分左右，郭帶著牛排刀去上班，走到張女工作的機台旁邊，伸手搭住她左肩，不料理論過程又遭她譏諷，郭於是無法再壓抑，右手持刀猛刺張女，短短7秒鐘內刺8刀。

其他員工見狀衝突，趕緊上前把郭姓男子架開，並將癱軟的張女送醫，但當天下午4點多仍死亡；醫院診斷發現，張女的遭刺穿左心室而心臟破裂出血，導致血胸、氣胸及低容積性休克喪命。

郭姓男子遭阻止後就撥打110報案，警方到場扣得牛排刀並逮捕他；郭應訊及審理時都認罪，一審合議庭從張女的傷勢發現，郭攻擊時刀與死者身體多呈平行的角度，共刺8刀但有7刀屬表淺的割傷，認定沒殺人故意，依傷害致死罪判8年徒刑。

檢方上訴指郭姓男子應屬殺人罪，二審合議庭認為，刺入心臟可見他當時力道很猛烈，且郭自稱168公分、張女152公分，郭已左手搭著她肩，控制她在左側，若只想攻擊臉應不會誤刺到胸，相關表淺的割傷也是張女閃躲才傷得較輕，認定郭應知牛排刀具殺傷力、先前積怨已深，加上無法再壓抑受嘲諷犯案，屬殺人的不確定故意。