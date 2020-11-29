路邊停車起糾紛 莽男嗆「叫兄弟來處理」吃官司

台中市陳姓男子在去年11月間，在台中車站附近欲路邊停車時，與邱姓、童姓男子二人相隔甚近，雙方因而起口角爭吵，陳甚至拉扯童的衣領，導致童頸部受傷，邱報警後，陳還恐嚇二人「沒關係，叫我兄弟處理你們」，邱、童二人向警提告，台中地院審結，依傷害、恐嚇罪，判拘役30天，得易科。

根據判決書，陳姓男子在去年11月8日晚間7時許，與在台中車站路邊停車，但疑因停車時與在車道旁的邱姓、童姓男子二人靠太近，引發二人不滿，雙方因而起口角爭執，陳生氣後徒手抓著童姓男子的衣領往上扯，童趕緊要邱「快報警」。

陳姓男子聞言後，開車駛離，但又在不遠處，對著邱姓、童姓男子二人怒嗆「沒關係啊，反正我兄弟很多，要玩大的來玩，今晚時間很多，我叫我兄弟來處理你們」，二人聞言後，報警提出恐嚇、傷害告訴。陳姓男子到案後否認涉案，辯稱不是要恐嚇，「只是講氣話」。