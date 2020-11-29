快訊

秋冬專案前返國潮 陳時中：確診增不可避免、嚴陣以待

路邊停車起糾紛 莽男嗆「叫兄弟來處理」吃官司

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在去年11月間，在台中車站附近欲路邊停車時，與邱姓、童姓男子二人相隔甚近，雙方因而起口角爭吵，陳甚至拉扯童的衣領，導致童頸部受傷，邱報警後，陳還恐嚇二人「沒關係，叫我兄弟處理你們」，邱、童二人向警提告，台中地院審結，依傷害、恐嚇罪，判拘役30天，得易科。

根據判決書，陳姓男子在去年11月8日晚間7時許，與在台中車站路邊停車，但疑因停車時與在車道旁的邱姓、童姓男子二人靠太近，引發二人不滿，雙方因而起口角爭執，陳生氣後徒手抓著童姓男子的衣領往上扯，童趕緊要邱「快報警」。

陳姓男子聞言後，開車駛離，但又在不遠處，對著邱姓、童姓男子二人怒嗆「沒關係啊，反正我兄弟很多，要玩大的來玩，今晚時間很多，我叫我兄弟來處理你們」，二人聞言後，報警提出恐嚇、傷害告訴。陳姓男子到案後否認涉案，辯稱不是要恐嚇，「只是講氣話」。

台中地院審結，認定陳姓男子涉嫌傷害罪，判拘役20天，恐嚇罪，判拘役20天，應執行拘役30天，可易科罰金3萬元，可上訴。

台中市陳姓男子在去年底路邊停車時，與人發生糾紛，還出言恐嚇，台中地院依法判他拘役30天，得易科3萬元。圖／報系資料照
台中市陳姓男子在去年底路邊停車時，與人發生糾紛，還出言恐嚇，台中地院依法判他拘役30天，得易科3萬元。圖／報系資料照

恐嚇 傷害罪 台中市

延伸閱讀

警處理事故遇男跳車渾身傷 查出歹徒擄人痛毆逼簽本票

猥褻影片PO上臉書限定朋友觀賞 男遭判拘30日

男駕車違停被開單 揉紙團丟員警怒嗆判拘役55日

按喇叭起糾紛遭攔車 新手爸爸持鋁棒狂砸賓士車

相關新聞

高雄男7秒刺8刀女同事喪命 非殺人判7年上訴逆轉了

高雄某零件製造公司的郭姓男員工，疑不滿女同事譏笑他生產的零件品質不佳，去年5月涉帶牛排刀進廠房，7秒內狂刺她臉、胸部8刀...

新竹縣議會決議停權違法 法院判議員余筱菁勝訴

新竹縣議會以綠黨籍議員余筱菁涉在臉書誹謗議會名譽，6月間決議余女下次臨時會停權。余女提起行政訴訟，法院認定新竹縣議會決議...

警處理事故遇男跳車渾身傷 查出歹徒擄人痛毆逼簽本票

台中市林姓男子與人有債務糾紛，他夥人在去年3月間，在餐廳外擄走債務人後，載往酒店，並在酒店內持器械痛打債務人，逼債務人簽...

急需用錢擔任詐欺集團提款車手 婦遭判刑7月

陳姓婦人因急需用錢，去年12月底在臉書打工社團結識詐欺集團成員，由陳提供兩間銀行帳戶並擔任提款車手，每成功提領贓款10萬...

假釋出獄半年工作僅1天再犯 搶超商菜刀大盜被判7年6月

54歲男子毛欽輝14年前在台北市連續犯下10多起超商搶劫案，被封為「菜刀大盜」，今年5月假釋出獄，不到半年再度持刀搶劫大...

徐乃麟借90萬給大龍蝦老總周轉 怒告詐欺不起訴

藝人徐乃麟2019年陷入「假賣屋詐財」風波，爆料者蔡曜丞、曹米芳上月遭檢方依加重誹謗罪嫌起訴。徐乃麟日前提告蔡曜丞在5年...

他酒駕註銷駕照仍騎車肇禍 未與被害家屬和解判1年

基隆市林姓男子酒駕被註銷駕照後，無照騎車在閃光黃燈路口，與從閃光紅燈路口左轉蘇女機車發生碰撞，造成蘇女傷重不治，被檢方依...

撿悠遊卡花用 男稱「不知要還給失主」被判罰119倍

林姓男子今年5月在新竹火車站附近撿到一張悠遊卡數位學生證，內有儲值餘額42元，林未報警，竟跑去超商利用悠遊卡內餘額買米酒...

量錯3.35平方公尺 頭份地政事務所被判國賠22萬元

苗栗縣頭份地政事務所2001年土地測量錯誤3.35平方公尺，以致劉姓地主2012年購入房地多付購地價金，他提起國家賠償之...

女從小由叔叔養大成人 請求免扶養街友父法官裁准

鄭姓女子以父親和母親離婚時，她僅6個月大，父親把她交叔叔照顧，她國中畢業後，選讀建教班半工半讀，直至成年期間，父親多次因...

打開司法院 看見「人權在茲」

司法院昨舉辦「打開司法院」活動，首次開放民眾參觀院長室、大法官會議室、憲法法庭，內部展出許多藝術作品，包括書法家朱振南作...

酒駕辯稱停車才喝 法院採信判無罪

呂姓男子因移車糾紛與人口角，警方到場認為呂男酒駕，酒測值超標移送檢方起訴，法院審理時，呂男辯稱移車前沒喝酒，是移完車才在...

熱門新聞

桃園某私立高校董事長疑欠債失聯 警方尋獲已明顯死亡

蝶戀花事故33人慘死 領隊家屬求償千萬、一審獲賠261萬

台女在韓遭撞驚悚畫面曝光！ 無煞車跡象反應不及釀憾事

影／特斯拉撞死女童的新北蘆洲路口 七旬老婦騎車違規迴轉喪命

碰！轎車撞毀上百萬元造價測照桿 駕駛事故後不見蹤影

國道6號妙齡女從貨車上掉下遭後車輾過 駕駛：車門未關好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。