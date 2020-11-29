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秋冬專案前返國潮 陳時中：確診增不可避免、嚴陣以待

法警偷民眾遺失證件上網兜售 懲戒判休職半年

中央社 / 台北29日電

台北地檢署陳姓法警涉嫌於今年3月間偷走216張民眾遺失證件，在成人交友網站上兜售，法院一審依竊盜罪判刑6月。法務部將陳男移送懲戒，懲戒法院審理後，判陳男休職半年。

判決指出，陳男自民國100年起在北檢擔任法警，他於今年3月間在法警室待命時，竊取「辦保處」座位抽屜內民眾遺失未領回的身分證、護照、健保卡、汽機車駕照等證件共計216張，隨後在成人聊天室網站兜售。

台北市萬華警分局執行網路巡邏，發現陳男在網絡上販賣證件，將他查緝到案，移送北檢；檢察官依竊盜罪起訴陳男，台北地方法院審理後判處有期徒刑6月。法務部則將陳男移送懲戒法院審理。

陳男答辯表示，他坦然認罪，面對錯誤，請給予改過遷善的機會，讓他以內疚自責之心，繼續擔任法警，竭盡所能回饋國家、社會，彌補罪愆於萬一。

懲戒法院審理後，認為陳男涉及竊盜事證明確，除違反刑法，並違反公務員服務法，考量他犯後表示知過悔悟，判處休職6月。全案可上訴。

竊盜 法務部 健保卡

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