警處理事故遇男跳車渾身傷 查出歹徒擄人痛毆逼簽本票

台中市林姓男子與人有債務糾紛，他夥人在去年3月間，在餐廳外擄走債務人後，載往酒店，並在酒店內持器械痛打債務人，逼債務人簽下300萬本票，隨後又欲將債務人載往台南拘禁，途中債務人見路旁有台南警方處理交通事故，才趕緊跳車求助，台中地院審結，將林依妨害自由罪，判刑4月，得易科。

根據判決書，林姓男子與另名林姓男子有投資債務糾紛，他涉嫌夥同其他共犯，在去年3月15日深夜11時許，先在一家燒烤店外，與共犯以不詳物品抵住債務人的背部，以手搭靠債務人的肩膀，強行要求債務人上車，並將債務人載往台中市區某酒店後，在酒店內指示同夥，持甩棍、徒手將債務人打得遍體鱗傷。

債務人不堪被毆打，簽下一張300萬本票，林等人欲將債務人帶往台南市永康區繼續拘禁，當時債務人先謊稱身體不舒服，需要坐在右前座，林等人不疑有他，未料途中債務人發現路旁有警察處理交通事故，趕緊開門跳車，雖然林等人有抓住債務人的衣角，但仍讓債務人脫逃成功。