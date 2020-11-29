新竹縣議會決議停權違法 法院判議員余筱菁勝訴

綠黨新竹縣議員余筱菁（中）。聯合報系記者陳斯穎／攝影

新竹縣議會以綠黨籍議員余筱菁涉在臉書誹謗議會名譽，6月間決議余女下次臨時會停權。余女提起行政訴訟，法院認定新竹縣議會決議無法律依據，即屬違法，判余女勝訴。可上訴。

全案緣於，新竹縣議員張益生、黃豪杰、上官秋燕於5月間以議員余筱菁於臉書毀謗議會名譽為由，提案移送新竹縣議會紀律委員會審議。

紀律委員會6月初，以余女違反紀律委員會設置辦法等規定，決議並提案禁止余女出席8月10日至14日的第10次臨時會議程。新竹縣議會於6月17日第9次臨時會決議通過（停權決議）。余女不服，提起本件行政訴訟，由台北高等行政法院受理。

新竹縣議會抗辯指出，本件屬議會自律事項，為地方自治核心範疇，非行政法院可以審理範圍，且余女已藉由聲請假處分獲准而出席第10次臨時會，余女提起本件訴訟欠缺權利保護必要。

台北高等行政法院指出，地方議會決議禁止特定議員出席會議，涉及議員得否行使議員的職權，職權受有干預，此為廣義概念的權利受有侵害，受禁止出席的議員就決議不服，而具有「權利保護必要性」，得依行政訴訟法提起行政訴訟救濟，已成為行政法院一貫見解。

法院調查，停權決議的法源依據，分別為新竹縣議會制訂自治條例第25條第2項、紀律委員會設置辦法第7條第4款，但這二項自治法規就議員職權行使限制部分，未經法律授權而予以規定，已違反憲法第23條所宣示的法律保留原則，因此在本案中二項法規為無效並不可適用。

法院指出，本件停權決議的作成，即屬無法律依據卻對應受法律保障的議員職權行使為限制，確有違法，余女訴請確認違法，為有理由，應予准許。

法院日前宣判，主文為「確認新竹縣議會第9次臨時會會議禁止余筱菁出席第10次臨時會（109年8月10日起至同年月14日止）的決議違法」。全案可上訴。