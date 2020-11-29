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急需用錢擔任詐欺集團提款車手 婦遭判刑7月
陳姓婦人因急需用錢，去年12月底在臉書打工社團結識詐欺集團成員，由陳提供兩間銀行帳戶並擔任提款車手，每成功提領贓款10萬元就可分得4千元報酬，之後詐騙集團陸續以「猜猜我是誰」、「朋友需要周轉」等老梗向不知情被害人詐款，並將贓款匯入陳提供的戶頭內，直到有次陳等不到贓款，也聯繫不上集團成員，向警方自首；新竹地院審理終結，依三人以上共同詐欺取財罪，2罪，各處6月徒刑，應執行7月。
陳婦坦承有提供兩間銀行帳戶給詐騙集團，也有依對方指示提款、交款，卻否認有共同詐欺或洗錢犯行。陳稱當時缺錢急用，上家庭代工網站加對方的LINE，對方說是合法做遊戲代幣外匯的工作，只要幫忙領錢就可獲得報酬，認為自己只是幫助詐欺，不是共犯，她也沒有拿到報酬。
但法官認為，近年利用各種名目詐欺取財的犯罪類型層出不窮，該犯罪大多以人頭戶作為出入帳戶，藉此掩飾不法所得，逃避警方查緝，並多次經新聞與媒體報導其手法。陳婦已是成年人，也有社會工作經驗，她曾在訊問時稱，當時有懷疑是非法之事，也是贓款，但因為有很多帳單要繳，就姑且一試。
法官認為，陳婦因需款孔急，不思付出相對應的勞力取得財物，竟參與詐騙集團擔任提款車手，讓集團成員進行詐欺行為，破壞社會人與人之間互信基礎，該集團成員又能逃避司法追緝，衍生嚴重社會問題，犯後未能完全坦認犯行，考量陳符合自首規定，審酌依法減輕其刑。
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