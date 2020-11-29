快訊

台女在韓遭撞驚悚畫面曝光！ 無煞車跡象反應不及釀憾事

宜蘭豪雨！ 北北基花大雨 今晚至明晨低溫下探16度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

急需用錢擔任詐欺集團提款車手 婦遭判刑7月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

陳姓婦人因急需用錢，去年12月底在臉書打工社團結識詐欺集團成員，由陳提供兩間銀行帳戶並擔任提款車手，每成功提領贓款10萬元就可分得4千元報酬，之後詐騙集團陸續以「猜猜我是誰」、「朋友需要周轉」等老梗向不知情被害人詐款，並將贓款匯入陳提供的戶頭內，直到有次陳等不到贓款，也聯繫不上集團成員，向警方自首；新竹地院審理終結，依三人以上共同詐欺取財罪，2罪，各處6月徒刑，應執行7月。

陳婦坦承有提供兩間銀行帳戶給詐騙集團，也有依對方指示提款、交款，卻否認有共同詐欺或洗錢犯行。陳稱當時缺錢急用，上家庭代工網站加對方的LINE，對方說是合法做遊戲代幣外匯的工作，只要幫忙領錢就可獲得報酬，認為自己只是幫助詐欺，不是共犯，她也沒有拿到報酬。

但法官認為，近年利用各種名目詐欺取財的犯罪類型層出不窮，該犯罪大多以人頭戶作為出入帳戶，藉此掩飾不法所得，逃避警方查緝，並多次經新聞與媒體報導其手法。陳婦已是成年人，也有社會工作經驗，她曾在訊問時稱，當時有懷疑是非法之事，也是贓款，但因為有很多帳單要繳，就姑且一試。

法官認為，陳婦因需款孔急，不思付出相對應的勞力取得財物，竟參與詐騙集團擔任提款車手，讓集團成員進行詐欺行為，破壞社會人與人之間互信基礎，該集團成員又能逃避司法追緝，衍生嚴重社會問題，犯後未能完全坦認犯行，考量陳符合自首規定，審酌依法減輕其刑。

陳婦因急需用錢，去年12月底在臉書打工社團結識詐欺集團成員，由陳提供兩間銀行帳戶並擔任提款車手；新竹地院審理終結，依三人以上共同詐欺取財罪，2罪，各處6月徒刑，應執行7月。示意圖／ingimage
陳婦因急需用錢，去年12月底在臉書打工社團結識詐欺集團成員，由陳提供兩間銀行帳戶並擔任提款車手；新竹地院審理終結，依三人以上共同詐欺取財罪，2罪，各處6月徒刑，應執行7月。示意圖／ingimage

詐欺 詐騙集團 贓款

延伸閱讀

假投資虛擬貨幣詐騙案頻傳 工程師損1百萬餘元

自稱幫女友還債、家人要開刀 中壢偵查佐吞35萬被判2年

自稱故鄉親戚要她匯款 新住民差點掉入詐騙集團陷阱

雙11詐騙集團最愛冒用平台 金石堂網路書店居冠

相關新聞

大逆轉！盲男割頸女友 判決不受理

蘇姓全盲按摩師不滿同居蔡姓女友盜領款項，被控持刀割劃蔡女頸部，並徒手勒住蔡女頸子，遭檢察官依殺人未遂罪起訴；法院審理認為...

量錯3.35平方公尺 頭份地政事務所被判國賠22萬元

苗栗縣頭份地政事務所2001年土地測量錯誤3.35平方公尺，以致劉姓地主2012年購入房地多付購地價金，他提起國家賠償之...

酒駕辯稱停車才喝 法院採信判無罪

呂姓男子因移車糾紛與人口角，警方到場認為呂男酒駕，酒測值超標移送檢方起訴，法院審理時，呂男辯稱移車前沒喝酒，是移完車才在...

急需用錢擔任詐欺集團提款車手 婦遭判刑7月

陳姓婦人因急需用錢，去年12月底在臉書打工社團結識詐欺集團成員，由陳提供兩間銀行帳戶並擔任提款車手，每成功提領贓款10萬...

假釋出獄半年工作僅1天再犯 搶超商菜刀大盜被判7年6月

54歲男子毛欽輝14年前在台北市連續犯下10多起超商搶劫案，被封為「菜刀大盜」，今年5月假釋出獄，不到半年再度持刀搶劫大...

徐乃麟借90萬給大龍蝦老總周轉 怒告詐欺不起訴

藝人徐乃麟2019年陷入「假賣屋詐財」風波，爆料者蔡曜丞、曹米芳上月遭檢方依加重誹謗罪嫌起訴。徐乃麟日前提告蔡曜丞在5年...

他酒駕註銷駕照仍騎車肇禍 未與被害家屬和解判1年

基隆市林姓男子酒駕被註銷駕照後，無照騎車在閃光黃燈路口，與從閃光紅燈路口左轉蘇女機車發生碰撞，造成蘇女傷重不治，被檢方依...

撿悠遊卡花用 男稱「不知要還給失主」被判罰119倍

林姓男子今年5月在新竹火車站附近撿到一張悠遊卡數位學生證，內有儲值餘額42元，林未報警，竟跑去超商利用悠遊卡內餘額買米酒...

女從小由叔叔養大成人 請求免扶養街友父法官裁准

鄭姓女子以父親和母親離婚時，她僅6個月大，父親把她交叔叔照顧，她國中畢業後，選讀建教班半工半讀，直至成年期間，父親多次因...

打開司法院 看見「人權在茲」

司法院昨舉辦「打開司法院」活動，首次開放民眾參觀院長室、大法官會議室、憲法法庭，內部展出許多藝術作品，包括書法家朱振南作...

蝶戀花導遊慘死 判賠家屬261萬

蝶戀花旅行社遊覽車在國道翻覆，造成三十三死十一傷悲劇，導遊蕭如進、司機康育薰死亡，檢方查出，車禍原因是康超速，死者家屬向...

蝶戀花事故33人慘死 領隊家屬求償千萬、一審獲賠261萬

蝶戀花旅行社遊覽車2017年2月在國道翻覆造成33死11傷悲劇，領隊蕭如進、司機康育薰都死亡，檢警查出康涉嫌超速，死者蕭...

熱門新聞

桃園某私立高校董事長疑欠債失聯 警方尋獲已明顯死亡

蝶戀花事故33人慘死 領隊家屬求償千萬、一審獲賠261萬

涉酒駕辯停好車才喝 法院相信他1分鐘乾1瓶米酒判無罪

科大迎新4女磨蹭男學生如夜店 校方：已警告將檢討

碰！轎車撞毀上百萬元造價測照桿 駕駛事故後不見蹤影

滑小三臉書驚覺懷中女童像她老公 人妻離婚才知被出軌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。