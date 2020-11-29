假釋出獄半年工作僅1天再犯 搶超商菜刀大盜被判7年6月

54歲男子毛欽輝14年前在台北市連續犯下10多起超商搶劫案，被封為「菜刀大盜」，今年5月假釋出獄，不到半年再度持刀搶劫大同區一家超商。士林地院日前審結，依照攜帶凶器強盜罪，判處7年6月徒刑。

今年9月6日凌晨4時許，毛戴著口罩進入超商，拿了1瓶飲料至櫃檯假裝結帳，當店員進入櫃檯，亮出水果刀喝令威脅店員打開收銀機，揚言「不要動，把錢交出來」「敢亂來我就刺死你」店員不敢抗拒開啟收銀機跪蹲櫃檯內，毛隨即搜刮收銀機內400元現金，拿走餘額卡、預付卡等，價值共1098元，犯後逃往萬華區洗三溫暖，在視聽室呼呼大睡，警方當日上午11時在三溫暖查獲毛，並扣到水果刀。

合議庭認為，毛趁顧客稀少的凌晨犯案，手持長達25.5公分的銳利水果刀，前方金屬14.5公分，朝向孤立無援且無處閃躲的店員逐步進逼，使他不能抗拒，認定毛攜帶凶器強盜。

毛自稱因重聽且尾椎神經受損，假釋後找不到工作，僅從事清潔工1天，就因重聽無法繼續工作，出監後獨自租屋，後來由母親、兄弟提供生活費，與前妻、女兒無聯繫，無力繳付房租，才會再犯強盜超商，背包放水果刀是為了切水果。

辯護人則稱，無牙齒才會隨身攜帶水果刀，並非預謀犯案，犯罪所得僅400元，且無傷害店員，偵查中又清楚交代犯罪過程，配合調查，因重聽假釋後一時難以回歸正常社會，才犯案，希望依刑法第59條規定減刑。

法院當庭拍下毛口腔內照片，證實無上排牙齒，下排牙齒有缺損，毛在偵查期間自稱平時不會的水果刀；監視器畫面顯示，毛犯案前騎腳踏車未戴口罩，進超商前已戴起口罩，可見為了搶超商才帶刀，為了遮掩面容配戴口罩，認定預謀犯案。

毛曾任職保全，2006年12月因積欠2百多萬卡債及支付妻女贍養費，持刀跑到大安區和平東路三段一家超商搶劫6700元，之後半年內連續犯下10多件搶案，遭法院重判，服刑13年假釋。

合議庭指出，毛今年5月11日假釋出獄，不到半年在9月6日再犯，未知珍惜假釋機會，約束自身行為，縱使因長年在監服刑，需要相當時間適應正常社會環境，或身體狀況有所限制不易找工作，也可循與觀護人討論或其他管道解決。

合議庭審酌，毛假釋出獄未記取教訓，竟故技重施，以相同手法再犯，無情堪憫恕適用，強盜財物數額非高，但持刀強盜仍有高度危險性，對於社會治安影響非微，全案依犯攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑7年6月，扣案水果刀及物品、未扣案