徐乃麟借90萬給大龍蝦老總周轉 怒告詐欺不起訴

藝人徐乃麟2019年陷入「假賣屋詐財」風波，爆料者蔡曜丞、曹米芳上月遭檢方依加重誹謗罪嫌起訴。徐乃麟日前提告蔡曜丞在5年前詐欺90萬元，但士林地檢署認為，徐評估風險後才借款，難認蔡犯詐欺罪，給予不起訴處分。

徐乃麟指控蔡曜丞涉犯詐欺罪，2015年12月底蔡打電話佯稱，大龍蝦公司需借款新台幣90萬元「資金周轉」並承諾會還款，經曹的謙邑建設開發公司開票擔保，同年月31日徐匯款90萬元，但2016年1月8日遭退票，蔡涉詐90萬元，且沒用在大龍蝦公司。

「我想說90萬元不是大錢」，徐向檢警稱，蔡借款90萬前，多年好友、大龍蝦公司負責人陳永清已借款2200萬元，確認陳沒有還款能力，且公司財務狀況不佳，才要求身為大龍蝦總經理的蔡負起還款責任，且同一個辦公室的謙邑公司負責人曹需開票擔保。

蔡供稱，陳永清請他向徐借款，當時缺110萬資金，徐說只有90萬，且指定曹開票擔保，取得90萬元後交給陳。

檢方查出，蔡在12月31號收到90萬元後，1個小時內隨即現金提領，且在發票日前一天2015年1月7日，傳訊息與陳商討還款事宜「我擔心一整天了、90萬是我用名義跟乃哥調、開姑姑的票、如果跳票...會很複雜」「乃哥問起我怎麼回答？我暈倒了我」「快想辦法」陳則是回復「怎辦，剛又拜託人，實在借不到」

檢方指出，90萬元的擔保支票是謙邑第一張遭退票的支票，蔡借款時，曹和謙邑尚未經通報拒絕往來；對話紀錄顯示，蔡借款後持續處理如何還款，且和陳商討還款事宜等，若90萬元借款與大龍蝦及陳無關，為何要和陳商討或陳還要拜託他人借款，難認蔡借款時施用詐術使徐陷於錯誤。

士檢認為，徐考量與陳、曹、蔡情誼關係及過往借貸事項，已評估風險、自主判斷後才同意借款90萬給蔡，應評估了借款後無法回收債權的可能性，非單純因蔡的說詞而借款。全案依屬民事糾紛，與刑事責任無涉，宜循民事救濟程序處理，以不起訴處分。

徐乃麟去年遭周刊爆料假賣屋詐財，開記者會澄清還遭蔡、曹登門鬧場，此事北檢上月認為無假賣屋詐財情形，蔡、曹女因購屋財務糾紛，向媒體誇大爆料，依加重誹謗罪起訴。