快訊

史上最大個資外洩！日據戶籍謄本 揭密你我家族史

最新疫情 駐美處23人居家隔離觀察、30日前完成普篩

撿悠遊卡花用 男稱「不知要還給失主」被判罰119倍

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

林姓男子今年5月在新竹火車站附近撿到一張悠遊卡數位學生證，內有儲值餘額42元，林未報警，竟跑去超商利用悠遊卡內餘額買米酒；新竹地院審理終結，林被依侵占遺失物罪，判罰5000元，換言之，罰金約為侵占餘額的119倍。

經查，今年5月中旬下午，林男在新竹火車站撿到陳姓同學的悠遊卡數位學生證，發現裡面尚有餘額42元，便趕緊跑至超商購買40元的米酒與一個1元塑膠袋。之後，陳發現悠遊卡遺失，用手機查看消費紀錄覺得有異，向警方報案，全案由檢方聲請簡易判決處刑。

法官調查時，林男坦承撿到悠遊卡數位學生證，並利用裡面餘額至超商消費，但否認自己有侵占遺失物的意圖，他稱不知道撿到東西要交去派出所，也不知道撿到東西要還給失主，不過這番說詞法官不採信。

法官認，林男明之所撿的悠遊卡數位學生證是別人遺失的物品，卻不發揮公德心將遺失物送請有關單位招領，反為圖個人私利將其侵占，還拿去消費，恣意花用，明顯欠缺尊重他人財產權觀念，且事後否認犯行，也未與對方和解或賠償損失，審酌依侵占遺失物罪，判罰5000元。

林男撿到悠遊卡數位學生證，內有儲值餘額42元，竟跑去超商利用悠遊卡內餘額買米酒；新竹地院審理終結，林被依侵占遺失物罪，判罰5000元，換言之，罰金約為侵占餘額的119倍。圖／報系資料照
林男撿到悠遊卡數位學生證，內有儲值餘額42元，竟跑去超商利用悠遊卡內餘額買米酒；新竹地院審理終結，林被依侵占遺失物罪，判罰5000元，換言之，罰金約為侵占餘額的119倍。圖／報系資料照

悠遊卡 新竹 超商

延伸閱讀

台北金融博覽會盛大展開 柯文哲玩小遊戲與攤位互動

數位學生證 六都只有台中沒有

數位學生證六都僅台中無？ 盧秀燕：會後發先至

苗栗𪹚龍結合藝術元素 限量版悠遊卡供收藏

相關新聞

大逆轉！盲男割頸女友 判決不受理

蘇姓全盲按摩師不滿同居蔡姓女友盜領款項，被控持刀割劃蔡女頸部，並徒手勒住蔡女頸子，遭檢察官依殺人未遂罪起訴；法院審理認為...

量錯3.35平方公尺 頭份地政事務所被判國賠22萬元

苗栗縣頭份地政事務所2001年土地測量錯誤3.35平方公尺，以致劉姓地主2012年購入房地多付購地價金，他提起國家賠償之...

酒駕辯稱停車才喝 法院採信判無罪

呂姓男子因移車糾紛與人口角，警方到場認為呂男酒駕，酒測值超標移送檢方起訴，法院審理時，呂男辯稱移車前沒喝酒，是移完車才在...

撿悠遊卡花用 男稱「不知要還給失主」被判罰119倍

林姓男子今年5月在新竹火車站附近撿到一張悠遊卡數位學生證，內有儲值餘額42元，林未報警，竟跑去超商利用悠遊卡內餘額買米酒...

女從小由叔叔養大成人 請求免扶養街友父法官裁准

鄭姓女子以父親和母親離婚時，她僅6個月大，父親把她交叔叔照顧，她國中畢業後，選讀建教班半工半讀，直至成年期間，父親多次因...

打開司法院 看見「人權在茲」

司法院昨舉辦「打開司法院」活動，首次開放民眾參觀院長室、大法官會議室、憲法法庭，內部展出許多藝術作品，包括書法家朱振南作...

蝶戀花導遊慘死 判賠家屬261萬

蝶戀花旅行社遊覽車在國道翻覆，造成三十三死十一傷悲劇，導遊蕭如進、司機康育薰死亡，檢方查出，車禍原因是康超速，死者家屬向...

蝶戀花事故33人慘死 領隊家屬求償千萬、一審獲賠261萬

蝶戀花旅行社遊覽車2017年2月在國道翻覆造成33死11傷悲劇，領隊蕭如進、司機康育薰都死亡，檢警查出康涉嫌超速，死者蕭...

涉酒駕辯停好車才喝 法院相信他1分鐘乾1瓶米酒判無罪

桃園呂姓男子因停車衝突，警方到場見他渾身酒氣測得呼氣值0.73，檢方依公共危險罪嫌起訴，呂辯稱事前沒喝酒，是移完車才在車...

想貸款拿存摺給詐團判無罪 法院：間接故意不能太率斷

桃園劉姓男子提供身分證、存摺給詐騙集團被依詐欺、洗錢罪嫌起訴，他喊冤想辦貸款，但過去沒經驗就相信了；法院審酌，詐團已演化...

全盲按摩師揮刀朝女友割頸 大逆轉法院判公訴不受理

蘇姓全盲按摩師不滿同居的蔡姓女友提領他帳戶內款項，涉嫌持刀割劃她頸部，致蔡女左頸有7公司撕裂傷，還以手勒住蔡女頸部，檢察...

載600公升柴汽油要燒法院 一審3年8月、二審輕判5月

湯男的祖產遭拍賣，認司法不公，2年前購買柴油、汽油共600公升，駕駛貨車闖入苗栗地方法院及苗栗地檢署大廳，潑油想放火自焚...

熱門新聞

桃園某私立高校董事長疑欠債失聯 警方尋獲已明顯死亡

蝶戀花事故33人慘死 領隊家屬求償千萬、一審獲賠261萬

涉酒駕辯停好車才喝 法院相信他1分鐘乾1瓶米酒判無罪

科大迎新4女磨蹭男學生如夜店 校方：已警告將檢討

碰！轎車撞毀上百萬元造價測照桿 駕駛事故後不見蹤影

暗戀女鄰居溜進屋求歡「愛一下」 色男硬上下場賠90萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。