撿悠遊卡花用 男稱「不知要還給失主」被判罰119倍
林姓男子今年5月在新竹火車站附近撿到一張悠遊卡數位學生證，內有儲值餘額42元，林未報警，竟跑去超商利用悠遊卡內餘額買米酒；新竹地院審理終結，林被依侵占遺失物罪，判罰5000元，換言之，罰金約為侵占餘額的119倍。
經查，今年5月中旬下午，林男在新竹火車站撿到陳姓同學的悠遊卡數位學生證，發現裡面尚有餘額42元，便趕緊跑至超商購買40元的米酒與一個1元塑膠袋。之後，陳發現悠遊卡遺失，用手機查看消費紀錄覺得有異，向警方報案，全案由檢方聲請簡易判決處刑。
法官調查時，林男坦承撿到悠遊卡數位學生證，並利用裡面餘額至超商消費，但否認自己有侵占遺失物的意圖，他稱不知道撿到東西要交去派出所，也不知道撿到東西要還給失主，不過這番說詞法官不採信。
法官認，林男明之所撿的悠遊卡數位學生證是別人遺失的物品，卻不發揮公德心將遺失物送請有關單位招領，反為圖個人私利將其侵占，還拿去消費，恣意花用，明顯欠缺尊重他人財產權觀念，且事後否認犯行，也未與對方和解或賠償損失，審酌依侵占遺失物罪，判罰5000元。
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