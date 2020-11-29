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量錯3.35平方公尺 頭份地政事務所被判國賠22萬元
苗栗縣頭份地政事務所2001年土地測量錯誤3.35平方公尺，以致劉姓地主2012年購入房地多付購地價金，他提起國家賠償之訴，苗栗地方法院最近判決頭份地政事務所國家賠償22萬多元，並計算法定利息，全案還可以上訴。
判決書指出，劉男主張2012年3月23日向訴外人購買苗栗縣南庄鄉土地，土地登記簿面積登記58.92平方公尺，但實際面積55.57 平方公尺，因頭份地政事務所登記錯誤，致短少3.35平方公尺，並經頭份地政事務辦理更正登記完畢，雙方並不爭執。
劉男向頭份地政事務所求償，國家賠償事件協議不成立，劉男今年4月提起國家賠償之訴，法官調查，土地法規定因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，由該地政機關負損害賠償責任，劉男請求賠償有據，經送鑑定及估價結果，減少3.35平方公尺的購地費21萬5824元、仲介費3408元、土地增值稅250元，及全額印花稅1270元。
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