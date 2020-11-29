量錯3.35平方公尺 頭份地政事務所被判國賠22萬元

苗栗縣頭份地政事務所2001年土地測量錯誤3.35平方公尺，以致劉姓地主2012年購入房地多付購地價金，他提起國家賠償之訴，苗栗地方法院最近判決頭份地政事務所國家賠償22萬多元，並計算法定利息，全案還可以上訴。

判決書指出，劉男主張2012年3月23日向訴外人購買苗栗縣南庄鄉土地，土地登記簿面積登記58.92平方公尺，但實際面積55.57 平方公尺，因頭份地政事務所登記錯誤，致短少3.35平方公尺，並經頭份地政事務辦理更正登記完畢，雙方並不爭執。