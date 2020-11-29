聽新聞
test
0:00 / 0:00
女從小由叔叔養大成人 請求免扶養街友父法官裁准
鄭姓女子以父親和母親離婚時，她僅6個月大，父親把她交叔叔照顧，她國中畢業後，選讀建教班半工半讀，直至成年期間，父親多次因案入監服刑，對她聞不問，父親出獄後淪為街友，鄭女向法院聲請免除對父親扶養義務，台南地院法官調查認為，鄭父沒有正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節已達重大程度，裁准鄭女請求，全案可抗告。
鄭女主張，她6個月大時，父親和母親離婚，即將她丟給叔叔扶養，完全不顧她死活，她由叔叔扶養至國中，高職就讀建教班，平時住在工廠，她目前已婚，月收入約2萬4千元，育有一女，需負擔家計沒有餘力支付父親生活費用。
鄭父對於女兒主張，當庭默認，並陳稱他年輕時不會想，有點孤僻，有些後悔已沒辦法。
法官經查入出監紀錄表，鄭父於女兒成年前，於2003年至2009年間，多次因案入出監獄，認為鄭父於監所執 行期間，對於女兒未盡扶養義務事實無誤。認定鄭父無正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節已達重大程度。從而，鄭女請求免除對於父親扶養義務，民法第1118條1第2項規定相符，為有理由，應予准許。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言