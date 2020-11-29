女從小由叔叔養大成人 請求免扶養街友父法官裁准

鄭姓女子以父親和母親離婚時，她僅6個月大，父親把她交叔叔照顧，她國中畢業後，選讀建教班半工半讀，直至成年期間，父親多次因案入監服刑，對她聞不問，父親出獄後淪為街友，鄭女向法院聲請免除對父親扶養義務，台南地院法官調查認為，鄭父沒有正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節已達重大程度，裁准鄭女請求，全案可抗告。

鄭女主張，她6個月大時，父親和母親離婚，即將她丟給叔叔扶養，完全不顧她死活，她由叔叔扶養至國中，高職就讀建教班，平時住在工廠，她目前已婚，月收入約2萬4千元，育有一女，需負擔家計沒有餘力支付父親生活費用。

鄭父對於女兒主張，當庭默認，並陳稱他年輕時不會想，有點孤僻，有些後悔已沒辦法。