蝶戀花事故33人慘死 領隊家屬求償千萬、一審獲賠261萬

蝶戀花旅行社遊覽車2017年2月在國道翻覆造成33死11傷悲劇，領隊蕭如進、司機康育薰都死亡，檢警查出康涉嫌超速，死者蕭的家屬事後向蝶戀花及康的家屬求償千萬，士林地方法院判決出爐，蕭的家屬共可獲賠261萬6811元，其中97萬2000元由蝶戀花獨自賠償，164萬4811元由康的家屬、友力通運公司及蝶戀華共同賠償。全案可上訴。

2017年2月13日晚上9點多，一輛載著42人的蝶戀花遊覽車行經國道五號南港系統交流道彎道時側翻，造成33人死亡，是近年來最嚴重的交通事故，檢警查出司機康育薰涉嫌超速，但他連續上班超過10天，甚至連續24天沒有休假，疑似過勞。

事後蝶戀花董事長周比倉開記者會說出驚人之語，他向社會大眾說「人有悲歡離合，此事古難全，但願人長久，千里共嬋娟」、「人為財死，鳥為食亡，自古以然，懂不懂？」曾任他旅行社的司機李海通爆料，周比倉根本沒幫員工保勞保。

蕭的家屬向蝶戀花請求職災補償金，因整起事故司機康育薰也有責任，蕭的家屬也向康的家屬求償。

士林地院審酌，蝶戀花有管理及指揮監督權限，並按實際工作天數及加班費給康薪資，與康是僱傭關係，蕭家可以依勞基法請求賠償，另依警方現場勘驗報告、行車記錄器等證據，康進入彎道沒有減速導致翻覆，康有過失，而當天康駕駛的遊覽車是蝶戀花所有，靠行在友力通運公司，康又受僱於友力，所以康家必須與蝶戀花、友力共同賠償蕭家共261萬6811元。

其中97萬2000元是蝶戀花單獨賠償，164萬4811元由康的家屬、友力通運公司、蝶戀華共同賠償。