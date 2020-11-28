涉酒駕辯停好車才喝 法院相信他1分鐘乾1瓶米酒判無罪

桃園呂姓男子因停車衝突，警方到場見他渾身酒氣測得呼氣值0.73，檢方依公共危險罪嫌起訴，呂辯稱事前沒喝酒，是移完車才在車上喝1瓶米酒；法院審酌，呂移完車到下車離開，在車上待了1分多鐘，基於經驗常情，尚非不可能在此期間內喝光1瓶米酒，採信呂男證詞，判他無罪，可上訴。

起訴指出，呂男今年2月27日酒後開1輛小客貨車，中午到1間美髮店理髮，因阻擋另名陳姓騎士出入，陳要求呂移車雙方就發生衝突，警方獲報到場見呂滿身酒氣，要求酒測被拒絕，再經檢察官開立鑑定許可後，下午5點多將呂帶去抽血，換算呼氣值達每公升0.73毫克。

審理時，呂堅決否認酒駕，辯稱原本把車停在美髮店對面，當時並沒有喝酒，是後來出來移車，完成後才在車上喝了1瓶米酒，喝光才下車再度進入美髮店，最後再和陳姓騎士衝突，警方並到場。

法院審酌，檢方雖以理髮店長在偵查中證稱，呂男沒在她店內喝酒，還說呂進來時就全身酒味，也有行走不穩狀況，但法院認為，該證據是警員職務報告，由警員轉述店長的說法，然而用語簡短，且轉述內容是否如實、精確，店長親身具體見聞內容、經過為何，仍欠缺進一步證述。

另外，檢方指出，呂男移車後僅在車上停留約「5秒」，認為不可能在這短時間內喝光1瓶米酒；不過法院再次勘驗筆錄，發現呂移車完成後，到下車離開車輛前，距離約「1分鐘」，並非檢察官所稱5秒。

法院認為「基於經驗常情，尚非不可能在此期間內喝光1瓶米酒」，可見呂男辯稱情節並非不可能存在，加上無其他積極實證，可認定呂在駕駛前就有喝酒，判處呂無罪。

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